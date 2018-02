Buenos Aires, 19 febrero (EFE).- Diversos miembros del frente oficialista argentino Cambiemos consideraron hoy que el subsecretario general de Presidencia argentino, Valentín Díaz Gilligan, debería apartarse del cargo mientras es investigado por no declarar una cuenta con 1,2 millones de dólares en Andorra.

«Díaz Gilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder. No es condena, la «vara» sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al gobierno,sino ayudarlo», dijo en Twitter el jefe de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri.

Por su parte, Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dijo a radio La Red que si estuviera en el lugar de Díaz Gilligan, pediría apartarse temporalmente del cargo.

En una entrevista con el diario La Nación, el subsecretario general de Presidencia reconoció el sábado que no declaró una cuenta con 1,2 millones de dólares en Andorra porque, según añadió, se correspondía con una sociedad de la que «estaba saliendo» y en la que no tenía beneficios que manifestar.

EFE