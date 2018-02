Asunción, 1 febrero (EFE).- El opositor Partido Liberal presentó hoy un acta de impugnación a las candidaturas al Senado del presidente Horacio Cartes y del exmandatario Nicanor Duarte (2003-2008), ambos por el gobernante Partido Colorado, apelando a que la Constitución dice que los presidentes solo podrán ser senadores vitalicios.

La Carta Magna dice en su artículo 189 que “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”.

Cartes y Duarte buscan ser elegidos senadores con voto en las próximas elecciones generales de abril.

La impugnación del Partido Liberal fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), un día después de que se cerrara el plazo de inscripción de candidaturas políticas para los comicios del 22 de abril.

En ese sentido, el presidente del Partido Liberal y candidato a la Presidencia, Efraín Alegre, dijo que su formación presentó esa impugnación como un ejercicio de “responsabilidad”.

“Se trata de que la Constitución se debe hacer respetar, se respeta siempre, nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga, así que esta es la posición que nosotros hemos asumido con responsabilidad”, dijo Alegre.

Cartes se presentará en las elecciones como cabeza de lista del Partido Colorado para el Senado, mientras que Duarte se encuentra en la décima posición.

Las comicios en Paraguay servirán a los votantes para elegir a sus candidatos a la Presidencia, la Vicepresidencia, Senado, Cámara de Diputados, gobernaciones, juntas departamentales y Parlasur.

