Buenos Aires, 15 enero (EFE).- Jorge Villarreal, padre de uno de los 44 tripulantes del submarino argentino desaparecido desde hace dos meses en el Atlántico, dijo hoy que al no saber dónde está el buque ni qué le pasó, tratan de sobrellevar la tristeza pensando que su hijo «está haciendo una navegación larga y quizá nunca regrese».

«Al no tener nada, nuestro hijo está haciendo una navegación larga, que se puede prolongar en el tiempo y quizá nunca regrese», dijo a Efe Villarreal, padre de Fernando, jefe de operaciones del submarino militar ARA San Juan, cuyo rastro se perdió el 15 de noviembre cuando viajaba desde el puerto sureño de Ushuaia hasta la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

De 38 años de edad, Fernando está casado y tiene una hija de 3 años y medio.

Este lunes, al cumplirse justo dos meses de la desaparición, algunos familiares de los submarinistas se reunieron en Mar del Plata con la cúpula de la Armada para conocer de primera mano el estado de la búsqueda.

«Mi nieta, con mi nuera, están viajando a Mar del Plata y le preguntó ‘espero que esté papá y así le muestro todo lo que me compraste’. Mi nuera está quebrada», remarcó en declaraciones telefónicas Villarreal, marino retirado, que reside en la bonaerense Punta Alta, cerca de la base naval de Puerto Belgrano, desde donde se han capitaneado las operaciones de búsqueda del sumergible.

En este sentido, reveló que no saber dónde está el submarino, en cuya búsqueda han participado diversos países y que ahora continúa solo con la ayuda de Rusia, les genera «mucha angustia y tristeza» y de alguna manera han de tratar de sobrellevar la situación, pensando que Fernando está en un largo viaje.

«Con fe seguimos, pero las esperanzas se están desvaneciendo», añadió el hombre.

«Deseamos que continúe la búsqueda, que lo ubiquen (el submarino) y podremos tener más certezas», destacó.

En las últimas semanas, los familiares han pedido que no cese la ayuda rusa, e incluso llegaron a remitir por vía diplomática al presidente Vladimir Putin una carta para que su país continúe colaborando con sus medios técnicos por encontrar al ARA San Juan.

En medio de la situación, y aunque asegura que Rusia no ha puesto fecha límite para abandonar el operativo, la Armada explicó hoy que ya está pidiendo presupuestos a diversas empresas privadas para poder reforzar la búsqueda.

Creo que están haciendo lo imposible (por hallar el buque). ¿Qué paso? no lo sé. Seguramente van a buscar de otra manera», confió Villarreal, para quien trabajar en el mar es «muy difícil y más sin las condiciones meteorológicas no ayudan».

En la mañana de hoy el Gobierno oficializó la creación en el Congreso de una Comisión Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino.

Además, la Justicia mantiene una causa abierta para determinar si se cometió algún delito en torno a la desaparición del San Juan, al tiempo que se abrió una investigación interna en el seno de la Armada.

«Que los responsables que han tomado las decisiones, si no fueron adecuadas, sean procesados y reciban el castigo que corresponda», confió el exmarinero.

El área de búsqueda del submarino fue delimitada a unos 430 kilómetros de la costa patagónica argentina en torno a una zona del Atlántico donde varias agencias internacionales informaron de la detección de una explosión horas después de desaparecer la nave, el 15 de noviembre. En su última comunicación con tierra, en las primeras horas de esa jornada, el comandante del San Juan había informado a sus superiores de que se había producido un principio de incendio en un compartimento de baterías por la entrada de agua a través de un conducto de ventilación; un problema que según la Armada fue resuelto y el submarino pudo seguir su viaje hacia su destino final. EFE