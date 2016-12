Montevideo, 1 dic (EFE).- El Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó hoy una iniciativa en «reafirmación del respeto a las normas y la institucionalidad del Mercosur» consensuada por el oficialismo y la oposición venezolana, cuando vence la fecha para que el país no pierda su voto en el bloque por no cumplir todos los preceptos.

En la declaración, a la que tuvo acceso Efe y que fue aprobada en la última reunión del año del pleno del Parlasur tras ser acordada por toda la bancada venezolana, se busca reafirmar «la importancia de que los Estados parte preserven y protejan las normas fundacionales y la institucionalidad» del Mercosur.

Asimismo, recordaron que el organismo es un sujeto de «derecho internacional» y que por lo tanto sus miembros están obligados a cumplir los textos fundacionales y exhortaron a que los integrantes del Mercosur cumplan todos sus derechos y obligaciones.

Fuentes del Parlasur destacaron a Efe la importancia de que tanto los parlasurianos del oficialismo como de la oposición venezolana se pusieran de acuerdo en el contenido de este documento.

El texto insta a los Estados parte a «canalizar sus diferencias y controversias» a través de los mecanismos que ofrece el propio Mercosur y que así se pueda normalizar «de manera inmediata» el funcionamiento de la institución.

Como conclusión, los parlamentarios quisieron «destacar el desafío de atender la demanda creciente de los pueblos de ‘más y mejor Mercosur’ para que el proceso de integración contribuya con mayor fuerza al desarrollo social, político y económico» de la región «en su conjunto».

Argentina, Brasil y Paraguay, con la abstención de Uruguay, decidieron que si para este 1 de diciembre Venezuela no se ha puesto al día con el Mercosur, quedará suspendida por tiempo indeterminado del bloque, lo que le dejaría en la misma situación que Bolivia, participando con voz y sin voto.

A través de una declaración conjunta, el Mercosur había instado entonces a Venezuela a incorporar «cerca de 300 normas» para cumplir cabalmente con sus obligaciones como miembro pleno que es desde 2012

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes a los Estados parte del Mercosur que su país está «en condiciones» de adherirse al protocolo normativo del bloque subregional.

Por su parte, un día antes de la comunicación de su Gobierno, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, convocó a los ciudadanos a acudir hoy a las embajadas venezolanas en los países socios del Mercosur para expresar su apoyo a la permanencia del país caribeño en el bloque subregional.

El Mercosur vive una crisis de mando, puesto que Venezuela relevó a Uruguay en la presidencia el pasado 29 de julio, cargo que le correspondía por orden alfabético, pese a la oposición de Argentina, Brasil y Paraguay y sin que se llevara a cabo una instancia de traspaso, como la habitual cumbre de jefes de Estado del bloque.