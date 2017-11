Buenos Aires, 24 nov (EFE).- La pericia forense oficial sobre la muerte del joven Santiago Maldonado, cuyo cuerpo se halló en el río Chubut tras 78 días de búsqueda, determinó que falleció por ahogamiento «ayudado por hipotermia», informó hoy el juez del caso, al tiempo que los familiares pidieron más investigación.

«Santiago siempre permaneció sumergido en el mismo lugar, no en el mismo lugar donde se encontró específicamente pero sí en el mismo hábitat, en el mismo río», dijo a la prensa a su salida de la Morgue Judicial de Buenos Aires Verónica Heredia, la abogada de la familia de Maldonado.

El cadáver de Santiago, de 28 años, fue encontrado el pasado 17 de octubre en el río Chubut, cerca de donde había sido visto con vida por última vez el 1 de agosto mientras participaba en una protesta de una comunidad mapuche reprimida por la Gendarmería, cuerpo policial al que la familia y los organismos humanitarios atribuyen la responsabilidad de la muerte.

El juez de la causa, Gustavo Lleral, explicó ante la prensa, tras recibir este viernes el informe con las conclusiones de las pericias realizadas, emitido por una junta de 28 peritos, que Maldonado falleció por «ahogamiento por sumersión», en un cuadro «ayudado por hipotermia».

Así y todo, la defensa de los familiares pidió «una investigación imparcial, independiente, pronta y exhaustiva que todavía no comenzó», explicó Heredia.

El título de la causa seguirá siendo para la defensa de los familiares «desaparición forzada con aparición del cuerpo y seguido de muerte», como destacó la letrada, y afirmó que todavía falta determinar «si es una desaparición forzada o no, y las responsabilidades».

«No podemos concluir en la fecha cuando falleció Santiago», manifestó la abogada, quien insistió ante los medios presentes que «la investigación no es independiente desde que se está llevada adelante por personas del ministerio de Seguridad».

EFE