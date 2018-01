Buenos Aires, 22 enero (EFE).- La Fiscalía argentina pidió hoy la extradición del sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Feige, detenidos hace 18 días en Uruguay en una causa por supuestos delitos de asociación ilícita, malversación de fondos y lavado de dinero.

No obstante, se prevé que el juez federal Ernesto Kreplak, encargado en Argentina de la causa que salpica al matrimonio y su presunto testaferro, Mauricio Yebra, requerirá esta semana la extradición de ambos, señalaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam.

La fiscal federal Ana Miriam Russo y los titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, lo solicitaron en un escrito presentado ante el juez.

Balcedo es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y titular de medios de comunicación en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y fue detenido junto a Fiege en su finca del departamento uruguayo de Maldonado (sureste), por pedido de la Justicia argentina.

«Los activos que la organización habría puesto en circulación en el mercado formal, a través de múltiples operaciones, provienen de diversos hechos ilícitos, entre los que se encuentra la administración fraudulenta de los fondos pertenecientes al sindicato», señala el escrito de Russo y la Procelac, difundido por medios locales.

Los fiscales consideran que, entre 2012 y 2013, Balcedo y Yebra sacaron sumas millonarias de una cuenta del Soeme en el Banco Columbia «sin que dicha operación esté justificada en razones funcionales del sindicato al cual pertenecían los fondos».

Balcedo no podría haber extraído ilícitamente dinero del sindicato sin el aporte de Yebra cobrando múltiples cheques en efectivo, y ese dinero no podría haber sido lavado si no se contaba con los aportes de Fiege y Yebra para registrar a sus nombres los bienes adquiridos con el dinero en cuestión», agregaron.

El escrito apunta también a la posible existencia de vínculos entre el Soeme y la banda de narcotráfico de Los Monos. Además de la extradición, la Procelac y la fiscal pidieron la entrega de los bienes que se encuentren en Uruguay y que «hubieran sido obtenidos como resultado de los delitos que se investigan en jurisdicción argentina».

En el primer allanamiento de la finca de la pareja, las autoridades uruguayas incautaron varias armas de fuego, municiones, dinero en efectivo (500.000 dólares, 6.000 euros y dinero en pesos uruguayos), vehículos de alta gama, documentos y joyas.

Posteriormente, se halló otra casa de su propiedad, así como la posesión de animales exóticos cuya tenencia está prohibida en Uruguay, como llamas, ñandúes, alpacas, guacamayos y pavos reales.

Además, encontraron cajas fuertes de Balcedo en cajas de cambio y depósitos bancarios de Uruguay, en las que se estima que podría haber alrededor de siete millones de dólares.

Tras el primer operativo, la Justicia uruguaya dictó la prisión preventiva de la pareja a la espera de que Krepalk solicite su extradición al país austral, plazo que vence el próximo 4 de febrero, cuando se cumple un mes de la detención. EFE