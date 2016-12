Buenos Aires, 1 dic (EFE).- Parlamentarios de diferentes países de Latinoamérica como Brasil, Uruguay y Argentina pidieron hoy en Buenos Aires el fin del fracking en la región, que, según alertaron, es uno de los principales atentados actuales al medioambiente, dentro de un encuentro organizado por la ONG 350.org.

En un encuentro celebrado en el Congreso argentino, numerosos representantes de organizaciones sociales participaron en la jornada internacional «Cambio climático y crisis ambiental: los peligros del fracking y las alternativas para América Latina», que contó con el apoyo de numerosos dirigentes políticos.

Según los organizadores del evento, ante la coyuntura internacional actual, con el ascenso al poder de negacionistas del cambio climático como el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es muy necesario apostar por las energías renovables y volver a poner en la mesa la lucha contra el cambio climático.

Así lo aseguró la directora de 350.org para Brasil y Latinoamérica, Nicole Oliveira, quien denunció que los últimos acuerdos internacionales alcanzados para luchar contra el calentamiento global «no son vinculantes» ni contemplan sanciones a los Estados que no cumplan las normativas.

Según Oliveira, que agradeció el apoyo de los políticos asistentes a la jornada, la temperatura del planeta está alcanzando niveles récord que hablan de una necesidad urgente de pedir a los países que detengan el calentamiento global.

No obstante, pidió a la sociedad que no espere a una «fuerza más grande» para proteger el medio ambiente, sino que participe activamente para hacer posible un cambio de mentalidad en los dirigentes en este tipo de problemáticas.

El evento estuvo especialmente centrado en los peligros de la técnica de extracción de petróleo y gas conocida como «fractura hidráulica» o «fracking», que consiste en inyectar agua a presiones muy altas en el subsuelo hasta hacer explotar las bolsas de hidrocarburos que almacenan las rocas en sus poros.

Sobre este asunto, el senador argentino Fernando Solana aseguró en declaraciones a Efe que la explotación de hidrocarburos mediante el fracking es «un verdadero atentado y una burla contra el cambio climático, el agua y la naturaleza», ya que la extracción, dijo, consiste en inyectar 25 millones de litros de agua en cada pozo.

Además, denunció que Argentina se colocó gracias a su yacimiento de Vaca Muerta, ubicado entre las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, como punta de lanza internacional de este tipo de obtención de hidrocarburos tan contaminante.