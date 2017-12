Lima, 9 dic (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, consideró hoy «inadmisible» que algunos políticos opositores afirmen que «está metido en la corrupción» del caso Odebrecht en su país.

«Es inadmisible que se diga que estoy metido en la corrupción, porque yo creo que estamos haciendo un Gobierno absolutamente limpio y estamos dispuestos a defenderlo», declaró el gobernante en la emisora RPP Noticias.

Kuczynski añadió que está dispuesto a garantizar, «sobre un crucifijo o una Biblia», que durante su carrera política nunca ha favorecido a alguna empresa privada.

El gobernante precisó, sin embargo, que, cuando estuvo en la actividad privada, sí fue asesor financiero de varias empresas internacionales.

«Yo he sido banquero en Nueva York en un banco destacadísimo, he sido uno de los fundadores de lo que se llama financiamiento de proyectos. Entonces me han contratado», remarcó.

Detalló que cumplió esas funciones para un proyecto de irrigación en el norte del país y otro de generación eléctrica en el sur de Lima.

«Yo no era ministro, era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional, que está entrando a su año número 57″, dijo.

El mandatario negó, sin embargo, que haya sido contratado como consultor por la empresa del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht, tal como indican medios peruanos que este declaró el mes pasado a un grupo de fiscales peruanos. Kuczynski aseguró, además, que ni él ni su esposa, la norteamericana Nancy Lange, han sido socios de la firma First Capital, que supuestamente asesoró a un consorcio integrado por Odebrecht. Afirmó que un exsocio suyo utilizó su nombre «para conseguir un negocio» y por ello aparece en algunos documentos de esa empresa.

El presidente anunció, en ese sentido, que Lange acudirá a una citación que le ha hecho la comisión del Congreso que investiga el escándalo de corrupción Lava Jato.

«Es una mujer muy tranquila, y explicará todo. La primera cosa que dirá es que nunca ha oído hablar de First Capital», comentó.

Kuczynski reiteró que él no recibirá a la comisión parlamentaria porque considera que si accede «abriría la puerta a que todas las acciones que toma el Ejecutivo sean materia de una comisión a la cual vaya el presidente de la República».

«Creo que tenemos que tener equilibrio, calma, tranquilidad, explicar las cosas bien, pero no hacer un juego de agitación y una olla a presión», sostuvo.

La comisión Lava Jato buscaba interrogar a Kuczynski sobre su etapa como ministro de Economía durante el mandato del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura internacional por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.