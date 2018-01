Santiago de Chile, 8 enero (EFE).- El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, aseguró hoy que si él visitara Cuba se reuniría con la disidencia, en una crítica velada a la presidenta Michelle Bachelet, que se encuentra de viaje en la isla pero no tiene en agenda ningún encuentro con la oposición cubana.

«Si yo fuera presidente y visitara Cuba, como lo hice cuando la visité, sí me reuniría con la disidencia y con los cubanos que están luchando por recuperar su propia libertad democracia y Estado de derecho», dijo Piñera en una rueda de prensa tras una reunión con la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega.

Piñera rememoró así el viaje que realizó a la isla en enero de 2014 para participar en una cumbre de la Celac, cita en la que lo acompañó Bachelet, que entonces era presidenta electa.

El próximo mandatario chileno sostuvo entonces un encuentro con la líder de las opositoras Damas de Blanco, Berta Soler.

Piñera comparó hoy la ausencia de libertades en Venezuela y Cuba. «En Cuba tampoco hay democracia, tampoco hay libertades y tampoco hay respeto a los derechos humanos», señaló.

La visita de Bachelet a Cuba, que concluye este lunes, ha generado críticas tanto en sectores opositores como oficialistas del país suramericano, que no ven la «conveniencia» del viaje y exigen que la jefa de Estado rechace «la violación de los derechos humanos» en la isla.

EFE