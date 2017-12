Buenos Aires, 9 dic (EFE).- Parlamentarios de medio centenar de países se reunieron hoy en el Congreso argentino como previa a la XI conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tendrá lugar en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre, y coincidieron en que si los países no colaboran “todos perderemos”. El encuentro contó con la participación de casi 200 personas y todas ellas abogaron por más diálogo para alcanzar un crecimiento sostenible que promueva el cuidado medioambiental y los derechos humanos. “Si todos los países solo queremos hacer una defensa absoluta de lo que son nuestros sectores sensibles nadie podrá venderle al otro. Todos perderemos, particularmente los consumidores”, resumió el canciller argentino, Jorge Faurie, durante los discursos inaugurales. Por ello, los presentes defendieron un mayor diálogo, generar consensos y favorecer el multilateralismo en temas como la igualdad de género, acuerdos en la pesca y la agricultura y en el comercio electrónico. También participaron la presidenta de la XI Conferencia Ministerial de la OMC, Susana Malcorra; el presidente de la Cámara de Diputados argentina, Emilio Monzó; la presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), Gabriela Cuevas; la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Mairead McGuiness, y el presidente del Consejo General de la OMC, Xavier Carim, entre otros. Por otra parte, la presidenta de la UIP aseguró que los parlamentarios son quienes deben “responder a las necesidades” de la gente y denunció que son precisamente los políticos quienes han “fallado” el no explicar de manera eficaz las ventajas del libre comercio. Asimismo, destacó que un libre comercio bien regulado puede combatir las desigualdades que se han ido generando a través de la globalización y llamó a los presentes a incluirlo en sus negociaciones. “El comercio puede volverse una de las mejores herramientas para que seamos más capaces de tener inclusión en el planeta, pero si no lo hacemos adecuadamente solo va a acentuar la desigualdad”, insistió Cuevas.