Buenos Aires, 31 oct (EFE).- La Justicia Argentina comenzó hoy a tasar diversas propiedades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la sureña provincia de Santa Cruz, en el marco de una causa que investiga a la sociedad Los Sauces, de la que ella es accionista, informaron a Efe fuentes de la Fiscalía.

»Se están tasando (las propiedades). El sentido está dado por saber fehacientemente el valor de las mismas», explicó a Efe el fiscal Carlos Rívolo, encargado de la causa.

El operativo, llevado adelante por el cuerpo de peritos tasadores de la nación, se realizó ya en dos de las propiedades de la exmandataria, y el resto de tasaciones se llevará a cabo a lo largo de la semana e incluirá también el domicilio de Fernández en Río Gallegos, capital provincial.

El expediente de Los Sauces surgió tras una denuncia presentada el pasado abril por la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer contra la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.

La legisladora considera que se pudo utilizar la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles, para recibir transferencias millonarias de los empresarios contratistas del Estado Lázaro Báez, actualmente detenido por presunto lavado de dinero y Cristóbal López, mediante el arrendamiento de propiedades.

Es así que uno de los objetivos de las tasaciones que iniciaron hoy tienen por objeto hacer un comparativo con lo que se ha pagado como precio de alquiler de las mismas.

Este domingo, Fernández alertó de que, según una información publicada en un portal digital, el juez federal Claudio Bonadío, que dirige esta causa, había ordenado que hoy se hiciera un allanamiento en su casa del sur del país.

Además de reiterar que se siente víctima de una persecución política y judicial, la exmandataria criticó que el magistrado ordenase esos supuestos allanamientos en el mismo momento en el que estaba citada por otro juez a prestar declaración esta mañana como investigada en una causa que estudia supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo.

Sin embargo, Rívolo aseguró que fueron los propios peritos los que sugirieron hacer la tasación durante esta semana, «porque tenían toda la disponibilidad», y negó que por el momento haya sido necesario realizar allanamientos.

El grupo de tasadores llegó a los inmuebles con una orden de presentación para que les permitieran el acceso a los mismos.

»En caso de que no fuera así, sí habría subsidiariamente una orden de allanamiento. Hasta ahora no ha ocurrido», añadió el fiscal.

En cuanto al estado actual de la causa, Rívolo argumentó que se están haciendo peritajes, analizando documentación bancaria y llevando adelante todo lo que está vinculado con las tasaciones y algunas «inconsistencias» que aparecen entre los libros contables de Los Sauces y los extractos bancarios.

»Hay ingresos y salidas de dinero en los libros que no se reflejan en los extractos bancarios y que por los montos deberían claramente estar en los movimientos bancarios», subrayó el procurador, quien aseguró que por ahora no se ha planteado citar a declarar como investigada a la exjefa de Estado.