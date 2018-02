Afirmó que le hacía un favor a Francisco “Paco” Casal

El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, “ocultó” 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, según publica hoy del diario español El País, que se basa en documentación bancaria a la que tuvo acceso.“Díaz Gilligan, que figuró ante el banco como “representante” de la empresa y “accionista”, negó al periódico que los fondos fueran suyos.“La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires, y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del consistorio.“La cuenta estuvo a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, según la información periodística. El 100 % de esta firma pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.“”Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, éste decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014″, según un acta “confidencial” de la BPA citada por El País.“Díaz Gilligan subraya que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un “favor” a un amigo, Francisco Casal. “Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público.

Era asesor y facturaba como autónomo”, indicó el subsecretario general de la Presidencia en conversación telefónica con el periódico.

También explicó los motivos de su salida de la empresa en 2014: “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político.

Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal”.“Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el Ayuntamiento de Buenos Aires. “Creí que había cesado en julio de 2014″, justificó al periódico. El dirigente abandonó entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvió a ocupar el mismo cargo horas después, según el registro mercantil del Reino Unido, pero él afirmó desconocer este detalle. Y negó que supiera que el total de esta sociedad pertenecía a una mercantil panameña. La cuenta se nutría de transferencias de Uruguay de “clubs de fútbol”, según el banco. Díaz Gilligan es “vocal” del River Plate, de la Primera División argentina. Andorra, un pequeño país entre Francia y España, eliminó el secreto bancario el pasado año.

Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la BPA por presunto lavado de dinero. Madrid, 16 feb (EFE).-