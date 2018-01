Asunción, 26 ene (EFE).- Paraguay registró un caso de fallecimiento por dengue y otros 313 casos confirmados en las primeras dos semanas de 2018, según informó hoy el Ministerio de Salud Pública paraguayo.

Asimismo, la cartera identificó unos 40 barrios de todo el país con casos aislados, en los que se dieron menos de cinco casos confirmados, y tres barrios con brotes activos, que superaban las cinco confirmaciones.

La fallecida a causa del dengue era una joven de 23 años residente en el barrio asunceno de Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, una zona humilde de la capital en las orillas del río Paraguay.

Este vecindario es uno de los lugares más afectados por la crecida del río, que ya ha desplazado a más de 21.000 personas al superar el nivel de 5,70 metros. Además de la Chacarita, la cartera sanitaria anunció que los otros dos barrios con brotes activos son Barrio Obrero, en Asunción, dónde el mes pasado se registró un fallecido por dengue, y el barrio Corumba Cué de Mariano Roque Alonso, localidad cercana a Asunción.

La fuente señaló que todavía quedan otros 27 casos por confirmar, además de esos 313 que ya han dado positivo.

«Nosotros estamos hablando de epidemia en un barrio, no podemos hablar de una epidemia nacional porque no estamos teniendo esa situación, estamos teniendo notificaciones aisladas en la mayoría de las regiones», dijo la directora de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud Pública, doctora Águeda Cabello. La profesional se refirió además al caso de un bebé de la Chacarita, hospitalizado durante seis días con síntomas de la enfermedad y fallecido el miércoles.

«Tenemos un caso de un lactante menor que todavía no lo podemos cerrar», añadió Cabello.

Por su parte, la encargada de despacho del Ministerio de Salud Pública, María Teresa Barán, insistió en la necesidad de invertir por lo menos diez minutos diarios en la eliminación de los criaderos del mosquito vector del dengue, el Aedes aegypti.

«Nuestro enemigo latente sigue siendo el Aedes aegypti. Existe cien por ciento la posibilidad de que se disperse porque el mosquito está presente en todo el territorio nacional», expresó Barán.

En 2013, Paraguay vivió la peor epidemia de dengue de su historia, con 150.000 casos registrados de la enfermedad, que se cobró 252 vidas, en un país de 6,7 millones de habitantes.

EFE