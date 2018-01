El Cairo, 5 ene (EFE).- Una turista sudafricana murió hoy y otras quince personas de diferentes nacionalidades resultaron heridas, entre ellas dos argentinos y un brasileño, al estrellarse el globo aerostático en el que viajaban en Luxor, ciudad monumental en el sur de Egipto.

La fallecida tenía 36 años y era de nacionalidad sudafricana, informó el Ministerio de Sanidad egipcio, que no dio más detalles sobre su identidad.

Los heridos son dos argentinos, un brasileño, cinco australianos, cuatro franceses, dos sudafricanos y un egipcio, según una fuente del Hospital Internacional de Luxor, donde han sido tratadas las víctimas, citada por la agencia MENA.

Los dos argentinos (un hombre y una mujer), que realizaban un crucero por el Nilo, resultaron heridos leves y se espera que no permanezcan ingresados en el centro sanitario, aunque todavía no hay parte médico, dijo una fuente consular argentina a Efe.

En un primer momento, fuentes oficiales egipcias informaron de que había cuatro españoles entre los heridos.

Tras contactar por teléfono con algunos de los heridos, la Embajada de España en Egipto ha constatado que no figuraban turistas españoles entre los afectados, indicaron a Efe fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el globo iban veinte turistas y el piloto, precisó el departamento de Aviación Civil en un comunicado difundido por MENA.

Al parecer, el accidente se produjo debido a una fuerte racha de viento repentina, en el momento en que estaba realizando una maniobra de descenso, agregó la fuente.

En la mañana de hoy volaron en total 22 globos en Luxor y el resto logró aterrizar sin problemas, a pesar del viento, puntualizó el ministerio.

El aparato siniestrado cayó cerca de una carretera en una zona de desierto al oeste del Nilo, durante un recorrido turístico en globo sobre los monumentos faraónicos de la orilla occidental de Luxor.

El accidente más grave ocurrido con globos aerostáticos en Luxor se produjo en 2013, cuando se incendió uno de ellos y causó diecinueve muertos (dieciocho turistas de cinco países y el piloto egipcio).

En Luxor se encontraba la ciudad de Tebas, la capital de los faraones, y en la orilla occidental del Nilo se ubican el Valle de los Reyes y varios de los templos más importantes del Antiguo Egipto.

