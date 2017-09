Lima, 5 sep (EFE).- El instituto de promoción de exportación e inversiones Uruguay XXI presentó hoy en Lima la undécima cumbre empresarial entre China y Latinoamérica (China-LAC), a celebrarse este año en Punta del Este, como una oportunidad para estrechar lazos con China e integrarse en la nueva ruta de la seda.

En su presentación en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el director de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, animó a los empresarios peruanos a participar en la reunión, que congregará del 30 de noviembre al 2 de diciembre con la participación de más de 600 empresas de China y Latinoamérica.

Cárambula destacó a Efe que China ya es el principal socio comercial de muchos de los países latinoamericanos, entre ellos Perú y Uruguay, pero señaló que todavía hay muchas oportunidades de incrementarlo.

«En un momento de tendencias proteccionistas, los países no tienen otra forma de abastecerse de los productos que no pueden producir que no sea a través del comercio el comercio, y en ese sentido China es un gran animador del comercio», comentó.

Carámbula indicó que China «precisa de mercados donde colocar sus productos y abastecerse, especialmente de alimentos» y recordó Latinoamérica es la principal región productora de alimentos.

A cambio, explicó que Latinoamérica ofrece a China oportunidades de inversión para sus empresas, sobre todo en infraestructura, donde los países latinos necesitan mejorar la calidad y cantidad de sus carreteras y vías férreas. Detalló que los principales temas de debate en la reunión serán los agronegocios, la captación de inversión y posterior promoción asociada a servicios globales, el nuevo uso de energías y la inversión en infraestructura.

Sobre la ciudad que acogerá la reunión, Carámbula consideró que Punta del Este está preparada para celebrar un encuentro de la magnitud del China-LAC porque tiene su centro de convenciones recientemente inaugurado y además cuenta con la velocidad de internet más alta de la región.

«Se puede hacer negocios en cualquier lado, pero mejor si se hacen en un entorno favorable, y Punta del Este es una ciudad maravillosa en los meses de noviembre y diciembre: una ciudad increíble, sofisticada, y con una gama de servicios muy amplia», agregó.