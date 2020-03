Caracas, 9 mar (EFE) (Imágenes: Jackdwin Sáez).- María vive con miedo constante en Venezuela. El temor a ser asaltada, a que desvalijen su casa o a que secuestren a su hijo no la dejan vivir tranquila ni un solo segundo. Poco le importa si es verdad o no que la tasa de homicidios en el país haya bajado cerca de 21 puntos en 2019, según datos recientes.

«Uno está inseguro en este país. El robo es lo que más pasa en mi zona. Sales con temor de que te vayan a quitar lo que cargas para pagar el pasaje o porque no cargues nada y te puedan matar o te hagan daño», cuenta, mientras oculta su rostro, durante una conversación con EFE, María (nombre ficticio), de los Valles del Tuy, zona periférica de Caracas.

CIFRAS DUDOSAS Y DISPARES

Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) muestran que la tasa de homicidios de 2019 fue de 60,3 por cada 100 mil habitantes (16.506 víctimas), una bajada de 21,1 puntos respecto a 2018, que cerró con una tasa de 81,4 (23.047 víctimas). Sin embargo, las cifras publicadas por el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz difiere en varios miles de la del organización no gubernamental. Según la institución publica, la tasa fue de 21 y 33, para 2019 y 2018 respectivamente. (…) EFE