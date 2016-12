Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

Kirk Douglas es una figura emblemática del verdadero cine de Hollywood. Actor formidable, protagonista siempre, interpretando esos papeles que el gran público deseaba: desde el esclavo Espartaco y el pintor Vincent van Gogh hasta la leyenda de vaqueros Doc Holliday. Trabajó en más de ochenta filmes pero, a diferencia de las nuevas generaciones, nunca aceptó un papel en una segunda parte. Sus cintas eran estrellas centrales en las matinés, en aquellas matinés de los cines de barrio con cabalgatas de largometrajes que empezaban prácticamente al mediodía y que culminaban a las seis o siete de la tarde, según la duración de las películas. Hoy, Douglas está cumpliendo sus cien años: «Cien años de edad es ciertamente un hito, pero los hechos son lo que papá ha conseguido en cien años. Para mí, su resistencia y tenacidad son las cualidades que más se destacan. Me enseñó a dar lo mejor en cualquier cosa que haga. Él es el paquete completo…», expresó Michael Douglas, hijo de Kirk, en un artículo de Closer Weekly.

HIJO DE INMIGRANTES RUSOS ANALFABETOS

Douglas, nacido el 9 de diciembre de 1916 en Nueva York, es hijo de inmigrantes rusos analfabetos, procedentes de Chavusy, en la región de Mogilev, en el Imperio ruso -actualmente Bielorrusia- El padre de Douglas, Herschel Danielovitch, se ganaba la vida vendiendo alimentos y madera en las calles pero eso no alcanzaba para mantener a seis hijas y un hijo varón, por lo que el muchacho tuvo que empezar a trabajar desde muy joven, pues aún iba al colegio. En aquel entonces vendía refrescos y dulces en varios lugares públicos, y también repartiendo diarios. Su padre se fue atrás de otra mujer, abandonando el hogar familiar cuando Kirk tenía cinco años. El verdadero nombre de Kirk Douglas es Issur Danielovitch Demsky. Su primera salida en la actuación fue en la escuela y en el instituto de educación secundaria donde obtuvo una distinción por recitar un difícil poema, «Across the border». Así se inició en un mundo distinto, desde pequeño.

FUE JARDINERO EN LA UNIVERSIDAD

Cuando cumplió los l7 finalizó secundaria y quiso matricularse en la universidad, pero su salario en peón en almacén -donde estaba en ese momento- no le alcanzaba para ingresar. Aún así, se apersonó directamente al decano, quien lo aceptó en la St. Lawrence University de Nueva York, a cambio de que cumpliera tareas allí como jardinero. Estudió en ese centro desde 1935, por espacio de cuatro años, donde se graduó en letras con el título de «Bachelor of Arts». En ese lapso de tiempo, fue también ganador de «Campeonato de Lucha Libre» y se dedicó al teatro uniéndose a un grupo de la misma universidad. Tras graduarse en la Universidad de St. Lawrence consiguió una beca en la Academia Norteamericana de Arte Dramático de Nueva York, lugar en el que permaneció hasta 1939, con tan solo 23 años de edad. Muy pronto debutaría en el teatro de Broadway, y en la pantalla grande.

SE CONSAGRÓ EN GRANDES PRODUCCIONES

En 1954 Kirk fue protagonista en la superproducción Walt Disney «20.000 leguas de viaje submarino», por la que le abonaron 175.000 dólares. Fue todo un éxito de taquilla, y de permanencia por las salas exhibidoras. En 1957 participó en «Duelo de titanes» -«Gunfight at the O.K.Corral»- de John Sturges, compartiendo marquesinas con Burt Lancaster y Hal Wallis. Uno de los temas principales en esta película es la amistad entre dos hombres y de lo que se es capaz de hacer para mantenerla, a pesar de las diferencias morales. La música del filme, compuesta por Dimitri Tiomkin, es una de las partes fundamentales. Interpretada por Frankie Laine, va contando y anticipando lo que sucede y lo que va a suceder. Es, sin duda, una de las canciones más famosas de todas las de las películas del Oeste. Más tarde, «Senderos de gloria», «Los vikingos», «Espartaco», que logró cuatro Oscar de la Academia, con un presupuesto que alcanzó los 12 millones de dólares, llevando más de un año solamente de rodaje, todas bajo su producción. Pero hizo muchas más. Fue candidato en tres ocasiones al Óscar, aunque nunca lo ganó debido a sus tendencias izquierdistas conocidas; sin embargo, fue galardonado en 1996 con un Oscar honorífico por sus 50 años de dedicación a la industria del cine.

VARIAS ESPOSAS, MUCHAS AMANTES

Se había casado con Diana Dill, el 2 de noviembre de 1943, la cual le daría dos hijos, Michael y Joel. En 1951 Diana le solicitó el divorcio a Douglas, debido a las infidelidades del actor con Pier Angeli, Ann Sothern, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Gene Tierney, Joan Crawford, Patricia Neal, Mia Farrow, Faye Dunaway, y varias más menos conocidas, como el propio Douglas escribe en su autobiografía. Además, Douglas tuvo romances tras su divorcio con Terry Moore y Debbie Reynolds, entre otras. El 29 de mayo de 1954, Douglas se casa en segundas nupcias con Anne Mars Buydens, una agente de prensa a quien conoció durante el rodaje de «Act of Love», con quien tendría dos hijos, Peter y Eric, y con la cual sigue compartiendo su vida. Más allá de la nostalgia.

juanjoalberti@hotmail.com