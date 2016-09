Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

SOÑANDO CON LA MÚSICA

En épocas de estudiante ya soñaba con la música.

Así fue que entre clases y libros, se fue interiorizando de los sonidos, hasta que creó un excelente grupo y luego se lanzó en solitario, concretando destacados hits en las pizarras de ventas y popularidad por el mundo.

Dueño de una voz especial, de canto suave pero muy bien llevado, se hizo dueño de canciones románticas que fueron llegando al gran público, y que hasta el día de hoy mantienen vigencia, confirmando su calidad indiscutida. Es más, en los considerados old hits, sus interpretaciones están siempre presentes. Además de músico y cantautor es a veces actor desempeñando algunos papeles interesantes. Se llama Bryan Ferry.

NACIÓ UN DÍA COMO EL DE HOY

Llegó a este mundo un día como el de hoy pero de 1945, así es que Bryan Ferry, nacido en Washington, Tyne y Wear, Reino Unido, está cumpliendo sus 71 años. El tiempo ha pasado y este gran exponente comienza su carrera en The Banshees, una agrupación rockera, en momentos que concurría a la universidad.

Quiso el destino que en ese tiempo conociera a Richard Hamilton, un artista que luego iniciaría el movimiento British Pop Art, algo que sería determinante para muchos conjuntos británicos de aparición posterior, inclusive para el propio Bryan.

Posteriormente llegó a The City Blues y luego a Gas Board, un grupo de lineamiento soul junto a Graham Simpson, y John Porter, con quien a fines de los setenta forma Roxy Music junto con otros amigos.

Roxy Music unió un pop rebelde con mezcla de rock, viéndose fortificado por la actividad teatral que había empezado a realizar el propio Bryan Ferry.

La Roxy también registraba un agitado sonido de sintetizador ejecutado por Brian Eno, haciéndose característico en los temas. Con el paso del tiempo, incorporarían otros géneros: new romantic, punk, disco, new wave, y más, colocando el primer suceso “Virginia plain”, continuando muchos más que lograron impactar por la voz de Bryan y el sonido original de Eno.

De esta forma Bryan Ferry se erige en el líder del número.

Se suceden: “Let’s stick together”, “The price of love”, “River of salt”, “Baby I don’t care” y “A hard rain’s a gonna fall”, entre otros, algunos versionados con estilo Roxy Music.

SOLISTA: A PEDIDO DE LA GRABADORA

En 1973 Bryan ya había comenzado su carrera en solitario a pedido de la grabadora, y lo estaba haciendo en forma paralela con la agrupación, debutando con el álbum “These foolish things” y un año más tarde “Another time, another place”.

En 1976 aparece el disco “Let’s stick together”, cantando la canción de los Beatles, “She’s leaving home”, para el documental “All this and world war II”.

No fue hasta 1977 que finalmente Bryan Ferry compuso un álbum para un trabajo en solitario, grabando “In you mind” con un par de éxitos como “This is tomorrow” y “Tokyo Joe”.

Posteriormente, se produce un período de siete años en el que Bryan no graba ningún álbum, y se casa con Lucy Helmore.

Tras esta última producción, vuelve a unirse a Roxy Music para registrar: “Manifesto”, 1978, “Flesh and blood”, 1980, y “Avalon”, 1982.

En 1983, Bryan Ferry retorna a su carrera en solitario. En 1985 aparece “Boys and girls”, álbum con el que logra situarse en la primera ubicación del Reino Unido, incluyendo sus hits “Slave to love” y “Don’t stop the dance”, lanzamientos que marcarían su categórico estilo.

OTRO REGRESO A ROXY MUSIC

“Bete Noire” sería su producción para 1987, un álbum muy particular lleno de inspiraciones de muy buen contenido. Más tarde, habrá un impasse hasta 1993, momento que graba junto a Brian Eno, “Mamouna”. Después, “Dance with life”, “As time goes by”, hasta que regresa otra vez a Roxy Music en el año 2001 en adelante grabando en estudio y haciendo shows por distintos lugares. En 2006 registra temas de Bob Dylan en el álbum “Dylanesque”, el cual se lanza en marzo del 2007. Bryan Ferry fue pareja de Jerry Hall, Lady Emily Compton y Katie Turner, y de su matrimonio con Lucy Helmore en 1982 existen cuatro hijos: Otis, Isaac, Tara y Merlin.

Separado de Lucy, se casó con Amanda Sheppard, 38 años más joven que él, después de salir con Isaac, hijo del cantante. La pareja duró poco más de año y medio, para luego irse cada uno por su lado.

Más allá de la nostalgia.

