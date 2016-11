Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

LAS PUBLICACIONES DE LA ÉPOCA

En la década de los sesenta y hasta buena parte de los setenta, fueron apareciendo una serie de revistas especializadas que marcaron toda una época. Ellas, de alguna manera, eran los vehículos de comunicación entre la gente joven, informando sobre música, ediciones fonográficas, últimas noticias, aconteceres por estudios de grabación, los nuevos artistas, los consagrados, rankings, letras de canciones, entrevistas a los protagonistas, pasatiempos diversos, comentarios; en fin de todo un poco, según la edición o el título. Hubo muchas publicaciones -en esos momentos aparecía una nueva por semana, y luego no salían más- pero hoy destacamos las que se mantuvieron durante años, por su calidad del buen sentido de hacer periodismo. A saber: Pinap, Cronopios, La Bella Gente, Ritmo de la Juventud, y Pelo, una verdadera institución en su rubro.

LOS IRACUNDOS, DONALD, LOS NÁUFRAGOS y…

Bárbara & Dick, Donald, Los Iracundos, La Joven Guardia, Almendra, Alma y Vida, se incorporan en el llamado mercado comercial de la mano de Pinap, un mensuario que fue dirigido por Nora Bigongiari, y Daniel Ripoll, haciendo las veces de secretario de redacción. Estos nombres artísticos -fuertes hoy en la historia de la música rioplatense- pertenecían todos a la discográfica RCA Víctor, que de alguna manera apoyaba el lanzamiento de dicha publicación. También estaban otros exponentes como Los Gatos, Palito Ortega y hasta Violeta Rivas, de los llamados triunfadores en ese momento, y hasta Sandro de América, Piero, Los Náufragos, Safari, Conmoción, entre otros, de las lides de la CBS Columbia, que tenía su sede en la calle Paraguay, de Buenos Aires, Argentina, donde estaba Francis Smith, como productor artístico y ejecutivo de dicha empresa multinacional. El primer número de Pinap salió en abril de 1968 con muy buena colocación de ejemplares en la vecina orilla, Montevideo e interior de Uruguay, y diversos lugares de América: Paraguay, Chile, etc. No solamente promovían a los artistas, sino que en 1969 hasta organizaron un festival al aire libre, llamado “Festival Pinap”, evento que publicitaron desde sus mismas páginas, y donde reunieron a la florinata musical del momento para tocar en vivo, y un concurso de noveles agrupaciones. Allí se impuso. Extraña Dimensión con “Dulce melodía”, que logró la grabación de este tema para editarlo en forma de disco simple en los primeros meses de los setenta. A nivel de festivales juveniles, “Festival Pinap” resultó un pionero en su estilo. Un referente con el paso de los años, anterior a Buenos Aires Rock, otro ícono.

CRONOPIOS con SUPER-POSTER

En los primeros años de los setenta estaba en los kioscos, Cronopios que tenía la originalidad para esos tiempos, de incluír un super-poster a todo color que venía junto a la revista. Recuerdo como si fuera ahora las láminas gigantes de Los Beatles y de Almendra, que en algún momento engalanaron las paredes hippidélicas de nuestro cuarto de juventud, junto a los espejos de la habitación. En las páginas de Cronopios, se veían a menudo fotos de los conjuntos argentinos de “música beat”, en 1970 publicaba una muy interesante nota con Los Gatos… “Todo empezó en Rosario. Hace unos 6 años, Ciro tenía un conjunto que se llamaba Wild Cats, que quiere decir gatos salvajes, y era el mejor conjunto de rock. Ciro tocaba piano, ahora toca órgano. Yo -Lito Nebbia- que entonces tenía 15 años, hice una prueba con ellos pero no me aceptaron porque tengo un estilo melódico, y ellos hacían rock y querían cantantes con voz más agresiva. A la semana me llamaron y empecé con ellos. Tocamos un año en Rosario como Wild Cats y luego el gran salto a Buenos Aires. Ahí, estuvimos en Escala Musical y registramos el primer LP. Todos los temas los grabamos en castellano, porque nos dimos cuenta que era lindo, y porque así se tiene más comunicación con la gente…”.

PELO, EL ROCK A FLOR DE PIEL

En 1970, Osvaldo Daniel Ripoll abandona las oficinas de Pinap, donde había sido secretario de redacción, realizando encumbrados festivales de la canción, y funda Pelo, revista argentina dedicada al rock. Su primer número aparece en febrero de 1970 y a mediados de ese año sale su edición internacional que sería seguida con suma atención por lectores de Uruguay, Chile, Perú y Venezuela. Según Ripoll, en 1978 -pleno Proceso de Reorganización Argentino- fue detenido por la Policía por ser el editor de Pelo y de una revista de corte satírico-humorístico llamada Mad, versión criolla de su famosa homóloga estadounidense, la cual contaba entre sus colaboradores a Jorge Guinzburg, Carlos Abrevaya, y los historietistas Alfredo Grondona White, Andrés Cascioli y Tabaré, entre otros. Una vez liberado -al cabo de dos meses de detención- Ripoll se tuvo que exiliar en Francia por el término de dos años. Mientras tanto, Pelo continuó apareciendo manteniéndose a lo largo de casi tres décadas, cuando dejó de publicarse, a fines de los años 90. Fue la “bandera” del verdadero rock argentino.

MÁS REVISTAS, MÁS HISTORIAS

La Bella Gente fue otra edición argentina de la misma editorial que Cronopios. Era muy leída por el público femenino, más que nada, debido a muchas notas que eran dedicadas a las mujeres. “Muchos cantantes y modelos con pinta…” dijeran ellas, pero en sus páginas también se incluían muy buenos informes sobre música en general. Tenía excelente circulación. Allí pude leer entre otras, una excelente nota a Gervasio, el cantante uruguayo cuando se presentaba en los Sábados Circulares de Mancera. Mientras tanto en forma paralela, llegaba desde Chile, Ritmo de la Juventud, una revista chilena que había nacido el 9 de septiembre de 1965. Caballeros pelilargos y damas de minifalda son protagonistas en la revista que en esa época se lanzaba a buscar los nuevos ideales de la juventud. Fue creada por Editorial Lord Cochrane, con la Sra. Pilar Larrain y el Sr. Alberto Vivanco, como directora y sub-director respectivamente. Tuvo una duración de diez años con una edición por semana, alcanzando la cifra de 100.000 ejemplares por publicación en sus mejores tiempos. Se leyó mucho en nuestro país. Más allá de la nostalgia.

