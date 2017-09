Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

El talento y la calidad sobresalen en la figura enorme de la música: Eric Carmen.

Otro de los artistas de honda repercusión en cada “Noche de la Nostalgia”, llenando de recuerdos cada pista a través de sus temas de corte espectacular.

Sus producciones han acaparado la atención de los consumidores de su estilo en todo el mundo, y muchos hasta hoy en día a nivel de coleccionistas conservan sus magistrales vinilos. Su carrera ha sido de puntos altos en la creatividad de sus obras, de contenidos brillantes. Nacido el 11 de agosto de 1949 -acaba de cumplir sus 68 años- en Cleveland, Estados Unidos, bajo el nombre de Eric Howard Carmen, se ha desempeñado en múltiples facetas siempre relacionadas de alguna manera al pentagrama: tecladista, guitarrista, compositor, productor, empresario y quizás la más importante, cantante. Fue suceso ante numerosos hits durante los setenta y ochenta, primero como miembro de The Raspberries y más tarde en solitario.

THE CHOIR y CYRUS ERIE

The Raspberries tiene sus raíces en dos de las más conocidas bandas de Cleveland en la década del sesenta, The Choir y Cyrus Erie. The Choir, originalmente llamada The Mods y conformada por Dan Klawon, Wally Bryson, Dave Burke, Dave Smalley y Jim Bonfanti, tuvo un repertorio más extenso de temas originales, resaltando “It’s cold outside”, el cual se pasó de masivo hit en Cleveland a impactante simple nacional norteamericano llegando al puesto No. 68 de la mano de la fonográfica Roulette Records. Mientras The Choir disfrutaba de su logrado suceso y una cadena de simples, Cyrus Erie, creada por los hermanos Michael y Bob McBride, se convirtió en la mejor agrupación de la zona poco después de que Eric Carmen se les uniera en 1967.

Eric convenció a Bryson, quien había abandonado recientemente The Choir, de unirse a la banda. En presencias en directo, Cyrus Erie hizo principalmente covers de canciones de otros artistas firmando con Epic Records y registrando dos originales -“Get the message” y “Sparrow”- en un disco sencillo.

A raíz de esto Bryson abandonó todo para regresar a The Choir, que condujo a la disolución de Cyrus Erie. Carmen y Dann Klawon formaron entonces The Quick, grabando un single con dos temas propios de Carmen-Klawon para Epic, sin mucha repercusión.

THE RASPBERRIES: UN MILLÓN DE PLACAS

En poco tiempo Eric Camen forma The Raspberries, teniendo en la primera plantilla a Wally Bryson en guitarra líder y voz, John Aleksic – guitarra rítmica, Jim Bonfanti en batería, y el propio Eric Carmen en piano, bajo y voz. El grupo fue lanzado discográficamente por Capitol Récords logrando vender un millón de placas con “Go all the way” sonando día y noche en USA.

The Raspberries estaban influenciados por la llamada invasión británica de esos tiempos -The Beatles, The Hollies, Small Faces, The Who, por nombrar algunos- siendo realmente pioneros de la llamada onda “power pop” por su sensibilidad en hits posteriores: “Let’s pretend”, “I wanna be with you” y “Overnight sensation”.

En 1974 Eric Carmen deja el conjunto que se desintegra en 1975, para iniciar actividades en solitario.

ESTUDIA VIOLÍN, PIANO y CANTO

Eric Carmen proviene de una familia de inmigrantes judíos. Desde temprana edad se pasó compartiendo sus estudios primarios con los de violín, piano y canto a través del espacio Dalcroze Eurthythmics en Cleveland Institute of Music.

A los 11 años ya tocaba el piano y soñaba con escribir sus propios temas. La llegada de los Beatles y los Rolling alteró ligeramente su gran aspiración, y aunque se formó clásicamente en piano, se convirtió en un guitarrista autodidacta.

A los 15 adquirió un libro de acordes de los genios de Liverpool, estudiando guitarra durante cuatro meses. Inmediatamente, Carmen se volvió profesional mientras asistía a la Universidad John Carroll.

Luego de su pasaje por The Raspberries donde dejó su huella se lanzó en solitario junto a una excepcional banda de respaldo dando que hablar con sucesos imparables: “All by myself”, “Never gonna fall in love again”, “She did it”, “Hungry eyes” y “Make me lose control”.

COMPONE CUANDO LO SIENTE

Eric Carmen mantiene actualmente como principal fuente de ingresos los derechos de autor y publicación de sus discos, adoptando la corriente de hacer shows y componer cuando realmente lo siente.

Tiene dos hijos -Clayton y Kathryn- de su única esposa, Susan, de la cual se divorció en 2009.

Actualmente vive en pareja en Ohio con Amy Murphy.

Más allá de la nostalgia.

juanjoalberti@hotmail.com