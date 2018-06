Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

1 METRO 42 DE ESTATURA

Gary Wayne Coleman llegó a este mundo el 8 de febrero de 1968, en Zion, Illinois, Estados Unidos, cuando paralelamente se producía por esas cosas del destino la llamada Masacre de Orangeburg: una turba de civiles blancos asesinaba a estudiantes negros de la Universidad Estatal de Carolina del Sur que protestaban contra el racismo; hecho que conmovía Norteamérica y el mundo entero en ese momento. Prácticamente al nacer, Gary, fue adoptado por Edmonia Sue, una enfermera, y WG Coleman, un operador de montacargas, que trabajaba doce horas al día para tratar de vivir sin que le faltara nada en el hogar. Debido a la glomeruloesclerosis segmentaria focal -enfermedad renal crónica congénita- de Gary, y los corticosteroides y otros medicamentos utilizados para tratarla, su crecimiento se limitó a un metro cuarenta y dos centímetros, manteniéndose su rostro con un aspecto infantil, apariencia que se mantuvo hasta la edad adulta. Se sometió a dos trasplantes de riñón sin éxito en 1973 y 1984, y requirió diálisis frecuente. Vivió hasta los 42 años cuando dejó de existir en Provo, Utah, el 28 de mayo de 2010, hace ocho años atrás, debido a una caída que le provocó una hemorragia intracraneal. Había quedado atrás su personaje en “Diff’rent strokes”, donde se llamaba “Arnold”, título de la serie que se mantuvo durante 8 temporadas en grilla, en Uruguay y España.

PRIMERO EN LA LISTA DE ESTRELLAS INFANTILES

En 1974, la carrera de Gary Coleman comenzó cuando salió en un comercial de Harris Bank, apareciendo el mismo año, de casualidad en un episodio de “Centro Médico”, logrando un buen desempeño. Luego llegaría “The Jeffersons” haciendo el papel de Raymond, sobrino de George Jefferson, y en “Good times”, encarnando a Gary, el amigo de Penny. Vendría más tarde, “The Little Rascals” como Stymie, en 1977, siendo calificado en esa oportunidad por los críticos, primero en la lista de “Las 100 mejores estrellas infantiles de la televisión”. Teniendo en cuenta estos notables logros, Gary fue seleccionado para interpretar a Arnold Jackson en “Diff’rent Strokes”, personificando a uno de los dos hermanos negros de Harlem, adoptado por un adinerado viudo blanco en Manhattan . La serie fue transmitida entre 1978 a 1986, por NBC – ABC, con 189 capítulos de 25 minutos de duración, creada por Jeff Harris y Bernie Kukoff. Se trataba de la historia de Philip Drummond -Conrad Bain- millonario que vive en un ático de Park Avenue, que cría a los dos niños adoptados -Coleman y Todd Bridges- El caballero, además tiene una hija biológica rubia y actitud angelical de nombre Kimberly -Dana Plato- Juntos los cuatro personajes llevaron adelante una de las comedias televisivas de mayor impacto en USA y el mundo entero.

“¿DE QUE HABLAS WILLIS? ?”

El aspecto aniñado de Arnold, fue uno de los atractivos más grandes para los espectadores. Paradójicamente esa eterna juventud se debía a la afección renal del actor, que lo hizo lucir como un chico de ocho años durante toda la tira. Una vez que la serie fue concluída, Plato, Bridges y el propio Coleman cayeron en distintas desgracias que desembocaron en escándalos de sexo, drogas, y hasta las muertes de la propia Plato -por sobredosis- y Gary Coleman. Durante los ocho años de permanencia en programación, “Arnold” era observado por millones de televidentes en la década del ochenta, y posteriormente en señales de cable internacional. Gracias a la clásica frase “De qué hablas Willis?”, preferida por Arnold, y a la simpatía del actor, Coleman se constituyó en una figura popular, protagonizando varias películas, y filmes para tv incluyendo “On the right track” y “The Kid with the Broken Halo”, largometraje que finalmente sirvió como base para que los dibujantes y productores Hanna-Barbera, lanzaran la serie animada “The Gary Coleman Show”, en 1982

CANDIDATO A GOBERNADOR DE CALIFORNIA

En el punto más alto de su fama en “Arnold”, Gary ganaba la hermosa cantidad de 100.000 dólares por capítulo. Pero, como envejeció, fue perdiendo el apoyo de la gente. Después del retiro de la tira, su carrera artística decayó repentinamente, probando en la política lanzándose como candidato a gobernador en California en el año 2003. La campaña fue apoyada por el semanario “East Bay Express” como un comentario satírico sobre su retiro. Después de que Arnold Schwarzenegger declaró su candidatura, Coleman anunció que votaría a Schwarzenegger. Coleman ocupó el octavo lugar sobre 135 candidatos, logrando 14,242 votantes. En 2008 se casó en Nevada a los 40 años con Shannon Price, de 22 años, 18 mayor que él y con medio metro de altura más que Gary. Luego de la breve ceremonia el actor sorpresivamente declaró: “Llegó virgen al matrimonio. No he elegido serlo, simplemente lo soy, siento el deseo pero aún no sé que es el sexo. Ella -por Shannon- no sabe aún lo de mi inexperiencia…” Más allá de la nostalgia.