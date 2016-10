Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

WALT DISNEY ARRIBA AL PUERTO

Arribó al Puerto, acompañado de su esposa, en medio de una gran promoción de la mano de Bernardo Glücksmann de la poderosa empresa Glücksmann, una de las principales exhibidoras, líder de salas cinematográficas, y de películas por Montevideo, propietaria -entre otros- del Cine Trocadero, de la Avda. 18 de Julio y Yaguarón. El estreno del filme animado “Fantasía” era inminente en la capital, y el gran mago de los dibujos, la creatividad y las emociones, estaba de gira por América Latina.

En principio solamente visitaría Argentina, luego Brasil, entonces pasaría por Uruguay; ahí fue cuando la compañia tejió las redes e hizo todos los contactos para que llegara a nuestro país, para la premiére del largometraje en el Trocadero.

Así fue que Walt Disney, el ideólogo de tantas caricaturas y obras maestras, pisó suelo compatriota para estar por estos lares durante algunos días, que le sirvieron para acudir al estreno, firmar infinidad de autógrafos, tomarse fotos con admiradores y prensa en general y hasta vestirse de gaucho, tomando mate y comiendo asado!…

Aunque cueste creerlo, todo eso ocurría a esta altura del mes, pero de 1941. Hace 75 años atrás.

FIGURA CAPITAL EN LA HISTORIA DEL CINE

Walter Elias “Walt” Disney, había nacido en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 5 de diciembre de 1901, y se destacó con los años como productor, director, guionista y animador de la pantalla. Genio absoluto de sus realizaciones.

Aunque al principio le costó, fue de a poco mejorando, hasta considerarlo un verdadero ícono internacional -sobre todo para un público pequeño- que lograra notoriedad con múltiples personajes, estilo Mickey Mouse y Pato Donald, entre tantos. Fundador de Walt Disney Productions, siendo durante años la mayor compañía de medios de comunicación y entretenimiento por el orbe. Esta corporación, que se conoce hoy con el nombre de The Walt Disney Company, es una empresa multimillonaria con ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares. En un principio Walt había creado varias compañías de animación, con algunos trabajos, pero no tuvo fortuna, por el contrario llegó varias veces a la bancarota. Luego de vender su cámara, con cuarenta dólares en su cartera y “Alice’s wonderland”, una película animada sin terminar viajó a California. El filme no funcionó demasiado, hasta que luego de idas y venidas Walt creó a Mickey Mouse, y el primer largometraje animado de lengua inglesa y el primero en technicolor, distribuido en 1938: “Blancanieves y los siete enanitos” por RKO. Fue la cinta de mayor taquilla de ese año, logrando ingresos de 8 millones de dólares -de aquel momento- en su estreno.

El éxito de “Blancanieves” permitió a Disney construir unos nuevos estudios en Burbank, que se inauguraron el 24 de diciembre de 1939. En 1940, los estudios produjeron otra dos películas largas: “Pinocho” y “Fantasía”.

“FANTASÍA” EN SISTEMA FANTASOUND

“Fantasía” disparó un costo de casi tres millones de dólares, usando canales de audio en sistema Fantasound, haciendo una de las primeras cintas con sonido estereofónico. La obra está compuesta por siete secuencias que ilustran ocho fragmentos de piezas de música clásica, arreglados y dirigidos por el director de orquesta Leopold Stokowski, e interpretados por la Orquesta de Filadelfia. Lamentablemente, “Fantasía” no alcanzó el éxito habitual de las producciones de Walt, ya que la Segunda Guerra Mundial” impidió su estreno en Europa, y la escasez de salas preparadas para la reproducción idónea de la película, supuso que las recaudaciones de los primeros años fueran pequeñas. Hasta 2012, “Fantasía” logró más de 83 millones de dólares de dividendos. Distinguida con “Special award” por New York Film Critics Circle Awards, 1939, dos Oscar honoríficos en 1941, “National film preservation board” – National Film Registry, 1990, “Video Premiére Award” Best DVD Overall Original Supplemental, 2001, y “Best DVD Overall Original” – Jhon Best, 2009.

EN TROCADERO y REX THEATRE

En 1941, y con la presencia “en vivo” de Walt Disney en la propia sala, y con varias delegaciones escolares previamente invitadas, se proyectó por vez primera “Fantasía”. Hubo cierre de calles en pleno centro, y largas colas para ver a Walt de cerquita. Fue en una tarde gris, donde las marquesinas brillaron, otorgando color en la pantalla grande y un sonido fabuloso, inusual hasta ese momento. Disney y su comitiva quedaron sorprendidos ante tanta efusividad del público que lo acompañó a todo momento en la tourneé montevideana. El tiempo le sobró al vendedor de emociones y sentimientos, para visitar al Presidente de la República, aceptar reportajes con varios periódicos y C X 14, y la revista “Mundo Uruguayo”, que realizó una magnífica cobertura, titulando “Walt Disney” y sus colaboradores imagineros estuvieron en Montevideo”, y pasear “sin seguridad” por las principales arterias de Palermo, Cordón y del Centro, del brazo de su esposa. Eran otros tiempos, más allá de la nostalgia.

