Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

“El crucero del amor”, fue una serie de tv ambientada en varias embarcaciones de lujo, que marcó una época en su momento en la pantalla chica. ¿Quién no la recuerda?… En las tardecitas de los domingos por Teledoce, y por otros canales de aire y cable que luego la emitieron en Montevideo e interior, cuando aparecía aquel tremendo barco “The Pacific Princess”, que fue en general el que se utilizó para las filmaciones, pero a lo largo del tiempo pasaron “Royal Princess”, “Stella Solaris”, “Royal Viking Sky” y “Pearl of Scandinavia”.

Vayamos al comienzo de la tira cuando se mostraba de pleno la nave en toda su inmensidad atravesando mares y océanos, con el tema de un gancho tremendo que identificaba la notable producción “The love boat”, su título original en inglés, en la voz de Jack Jones, de los compositores Paul Williams, en la letra, y Charles Fox, en música, para posteriormente dar paso a cubierta donde los anfitriones esperaban la llegada de los pasajeros para darles la cordial bienvenida a bordo. Los había de toda clase, damas solitarias, familias completas de vacaciones, parejas de enamorados, galanes en busca de diversión inusitada, y hasta recién casados en luna de miel. Dichos personajes eran estelarizados en su mayoría por excelentes actores invitados que se cambiaban en cada capítulo -Ursula Andress, Gene Kelly, Lloyd Bridges, Rhonda Fleming, George Kennedy, Tom Hanks, Don Ameche, Zsa Zsa Gabor, Debbie Reynolds, Darren McGavin, Vincent Price, Lee Majors, Samantha Eggar, Lorne Greene, Gina Lollobrigida, Shelley Winters, y tantos más- Absolutamente todo en una comedia bien llevada, amena, sin sobresaltos pero de enredos, de idas y venidas, abierta para toda la platea hogareña.

ACTO SEGUIDO, LLEGAR A LOS CAMAROTES

El asunto era ahora llevar a los recientes huéspedes a sus respectivos camarotes, por los diferentes personajes de la tripulación, quien son los verdaderos protagonistas de “El crucero del amor”: los que se veían siempre. Así se desempeñaban, principalmente en este caso la directora del crucero Julie

McCoy -Lauren Tewes- el doctor Adam Bricker -Bernie Kopell- el sobrecargo Burl Gopher Smith -Fred Grandy- el dueño de los largos tragos, el barman Isaac Washington -Ted Lange- el enérgico -pero de gran corazón- capitán Merrill Stubing -Gavin MacLeod- y su hija Vicki -Jill Whelan- Ellos poseían roles y caracteres bien definidos. La serial se rodó en colores, en 249 capítulos, durante 10 largas temporadas, a partir del 24 de septiembre de 1977 hasta el año 1986, de 50 minutos, creada por Aaron Spelling. Las tramas se ambientaban tanto en el propio barco, como en los diferentes puertos donde atracaban, y se procuraba ofrecer atractivas vistas de esos lugares. Una realización espléndida, sumamente atractiva, de tono ligero y aire divertido, más que nada.

TENÍA 14 AÑOS AL DEBUTAR EN “EL CRUCERO”

Vicki, la pequeña hija del capitán Merrill, tenía tan solo 14 años al llegar al “Crucero”, y se quedó ahí hasta los 20. En un personaje sumamente particular la muchachita se desempeñaba muy bien de acuerdo a su edad y su función en el desarrollo de la serie. Paralelamente, se había hecho compañera y amiga de sus compañeros, todos mayores que ella. Tal es así que hasta el día de hoy, se unen en cada aniversario de “El crucero del amor”, en distintos lugares de Estados Unidos. Vicki es Jill Whelan, que hoy cuenta con 50 años, habiendo nacido el 29 de septiembre de 1966, en Oakland, ciudad situada en el área de la bahía de San Francisco del estado de California. Increíblemente, la actuación que le brindó más reconocimiento del público, como también popularidad fue el de Vicki Stubing. Pero, Jill en la actualidad además de actriz en actividad, es cantante, productora, escritora, encargada de relaciones de un crucero, participa en varios espacios televisivos periodísticos y hasta tiene un programa de radio.

DE PEQUEÑA A LA ACADEMIA ACTORAL

Luego de salir de la Academia Actoral de California, a los 7 años la llamaron para hacer comerciales para tv. A los 11, Jill participó en la tira “Friends”, luego de la 10a. temporada del “Crucero” en 1986 registró como cantante el álbum “Nuestro tiempo”, durante la década de los ’80 fue activa como portavoz norteamericana de la campaña antidrogas “Just say no”, de la que fuera primera dama Nancy Reagan, y posteriormente le otorgaron un importante papel en “The young and the restless”, una telenovela impactante de larga duración.

Más adelante, en 2001 apareció en un episodio de “The weakest unk”, en 2008 en el filme “Airplane!”, hizo teatro en Nueva York, hasta el 2016 en las tablas. Se casó en dos oportunidades, con Brad San Juan, y John Chaykowsky, habiendo contraído nupcias con este último en 2004 a bordo del crucero “Caribbean Princess”, teniendo dos hijos que adora, uno con cada marido. Actualmente, está separada y vive en Los Ángeles, aguardando más protagónicos televisivos. Más allá de la nostalgia.