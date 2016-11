Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

UN ÉXITO EN ESPAÑA

Comenzó a cantar a la tempranísima edad de catorce años. Sus padres no estaban de acuerdo, deseaban otro desempeño en la vida para él. Que estudiara, que lograra una carrera, que tuviera un título. Pero, él tenía un sueño, el de convertirse en un cantante de verdad y con mucha fama. En pocas palabras, que el mundo entonara sus temas y que lo reconocieran siempre. El sueño se cumplió. Fue uno de los solistas de mayor impacto en la madre patria, vendió muchos discos, recorrió el mundo y se consagró con sus temas, pegando uno detrás del otro. “Deja de llorar”, “Hijo de ramera”, “Hoy no me levanto”, “Porque te marchas abuelo”, “Porque te quiero tanto”, “Te quise, te quiero y te querré”, son algunos en una extensa lista de sus himnos, de tono romántico con letras singulares, tocantes, que tienen un algo más. Si tendrán. Esos temas que aún hoy se pasean por algunas emisoras que plantean contenidos sentimentales y en español en su programación, con la interpretación distinta de Manolo Galván, la voz rasgada en el recuerdo.

SONORS, LOS GRITOS y… SE LANZA COMO SOLISTA

En Crevillent, municipio de la Comunidad Valenciana, Provincia de Alicante, España, el 13 de marzo de 1946, nació Manuel José Galván. Ante ese deseo de cantar buscó la suya y observando un aviso aparecido en un periódico que buscaban un cantante, se integró a la agrupación Sonors. No estando conforme con lo que hacían, más que nada con su repertorio, de buenas a primeras los abandonó y se fué rápidamente hacia Málaga para ser parte de Los Gritos, con quienes se mantuvo durante tres años. En realidad él llegó al conjunto y lo reformó.

Todo el mundo lo conoce como el grupo de Manolo Galván. Los principios de Los Gritos no fueron muy buenos, pero con la mano de Galván en 1968 firman un contrato con la fonográfica Belter. Participando en la décima edición del Festival de Benidorm de ese año se proclaman vencedores con “La vida sigue igual” junto a Julio Iglesias. Un año más tarde son presentados en el filme de Pedro Lazaga “Abuelo, made in Spain”, una brillante comedia española de cinco millones de espectadores, una de las películas más vistas de la década en Madrid, junto a Paco Martínez Soria, en la que ejecutan “Veo visiones”. La banda estaba compuesta por Francisco Doblas Vega, José Ramón Moreno Muñoz “Timmy”, José Sierra Blanco “Pepín”, y el propio Manolo Galván. Después de registrar unos cuantos simples y LP con singular impacto en 1970 dejando algunos hits: “Sentado en la estación”, “Adios verano, adiós amor” y “El lamento de tu voz”, el cuarteto se desintegra al reconvertirse en La Zarzamora. Exactamente en 1972, Manolo Galván comienza su trayectoria como cantante solista.

SE RADICO EN ARGENTINA

Sus discos se escuchaban en toda España, rápidamente fue requerido por TVE para hacer presentaciones variadas en su pantalla chica. Convertido en suceso, los más grandes festivales lo tuvieron como estrella invitada, inclusive en el Festival Internacional de Viña del Mar, donde en varias oportunidades se consagró con la famosa “Gaviota de Plata”. Sus giras por América Latina se repitieron y a partir de 1973 se afincó definitivamente en Buenos Aires, apoyado por los hermanos Kaminsky de la grabadora Microfón Argentina, donde editaba sus discos y hasta rodó dos largo-metrajes: “Los éxitos del amor” y “La carpa del amor”, ambas de 1979. También efectuó actuaciones con la cantante Liliana Ester Maturano “Tormenta”, grabando un par de simples a dúo con ella. Tuvo requerimientos de fonográficas y de algunos artistas para que los acompañara cantando, pero lo desechó, por no agradarle el estilo musical que practicaban. Manolo Galván lanzó casi cuarenta discos en total, y en 2006 inició su despedida de los escenarios, luego de cuatro décadas de carrera. Estando en la vecina orilla, en Bella Vista, al oeste del gran Buenos Aires, lugar donde actualmente residía, lamentablemente dejó de existir el 15 de mayo de 2013, a los 66 años, a causa de problemas pulmonares, debido a su larga adicción al cigarrillo. Su voz ronca y única será eterna a través de todas las canciones que dejó. Más allá de la nostalgia.

juanjoalberti@hotmail.com

DISCOGRAFIA COMPLETA

MANOLO GALVÁN

1972: Mis inquietudes – ARIOLA

1973: En cualquier lugar… mujer – ARIOLA

1974: Te quise, te quiero y te querré – ARIOLA

1975: Mi única razón – ARIOLA

1976: Mi público – ARIOLA

1977: Esperando el amanecer – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1978: El ganador – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1978: Ámame – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1979: Una copa conmigo – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1980: Cada mujer un templo – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1981: Me llaman el Calavera – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1981: Los 20 Grandes Éxitos – MÚSICA & MARKETING S.A.

1982: Las grandes creaciones de Manolo Galván – MÚSICA & MARKETING S.A.

1984: Pasajero de la noche – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1984: Porqué me habrás besado – Junto a Tormenta – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1985: Un caballo azul – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1986: Suspiros de amante – RCA

1987: A mi edad – MICROFÓN ARGENTINA S.A.

1990: A mis amigos – MÚSICA & MARKETING S.A.

1991: 15 Grandes Éxitos de Amor – MÚSICA & MARKETING S.A.

1992: Los Super Éxitos de Manolo Galván – MÚSICA & MARKETING S.A.

1992: Bailar pegados – MÚSICA & MARKETING S.A.

1994: Amor caliente – MÚSICA & MARKETING S.A.

1995: Grandes Éxitos Vol. 2 – MÚSICA & MARKETING S.A.

1996: Los Super Éxitos de… Manolo Galván – MÚSICA & MARKETING S.A.

1997: Recuerdos – MÚSICA & MARKETING S.A.

1998: Amor de cada día MÚSICA & MARKETING S.A.

2001: Antología – MÚSICA & MARKETING S.A.

2002: Todas sus grabaciones en Discos Ariola y Belter (1971-1976) – INDIGO COMUNICACIÓN

2003: Alumbra alumbrando – GLD DISTRIBUIDORA S.A.

2004: 20 Secretos de Amor – BMG

2004: De colección – GLD DISTRIBUIDORA S.A.

2005: 20 éxitos originales que hicieron historia – BMG MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A.

2005: Clásicos inolvidables – años 50 – PRO COM S.R.L.

2006: Grandes éxitos vol. 2 – LA LAIDA EDITORA S.R.L.

2006: Los Mejores 20 Éxitos – GLD DISTRIBUIDORA S.A.

2007: Colección 2 albunes en 1 cd – Manolo Galván / Tormenta – PRO COM S.R.L.

2012: Mejor imposible – Manolo Galván / Tormenta – PROEL MUSIC.