Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

UNA DIOSA DÉCADAS MÁS TARDE

Arribó a Viña con su delicadeza acostumbrada. Ubicada y risueña saludó a todos los que la estaban aguardando a su llegada, entre los que se contaban grandes seguidores de la estrella desde sus comienzos, y otros nuevos fanáticos que también conocían al dedillo sus actividades pasadas pero siempre de moda. Algunos le llamaron Sandy, el nombre de ficción en «Grease», su película más conocida que rodó junto a John Travolta. Esto causó una cerrada emoción en la actriz y cantante australiana, de origen judío, nacida en Reino Unido, el 26 de septiembre de 1948. Con sus 68 años a cuestas, supo concurrir a una nutrida conferencia de prensa, donde dialogó amablemente con la prensa e informó de sus historias en la música, en el cine, y en la vida, como su cáncer de mama, algo que viene combatiendo, y que en su momento fue un duro golpe sumamente difícil de sobrellevar. Su constancia, dedicación, familia, y creer que se puede la llevó adelante a ver un futuro cercano venciendo a la adversidad. En la famosa y difícil Quinta Vergara, realizó un show rutilante a la altura de sus condiciones, que a propósito las mantiene intactas. Se llevó las gaviotas de oro y plata, y el aplauso y ovación del público presente, que colmó plenamente las instalaciones disfrutando de su actuación hasta el delirio. La música y la nostalgia de verdad, de parabienes. La dama rubia estaba allí, en el canto e interpretación: lo que ama profundamente.

EL TIEMPO NO PARECE HABER PASADO

El tiempo no parece haber transcurrido para «la reina del pop» como la presentaron al unísono la pareja de animadores de Viña 2017. Acto seguido con la orquesta ya sonando en el escenario irrumpió ella con el pie derecho ya desarrollando uno de sus temas.

Maravillada ante el recibimiento de la gente, las casi veinte mil almas, la acompañaron con palmas y coreando sus éxitos que se sucedieron de manera inmediata «Magic», «Xanadú», «Suddenly», «Little more love», «Twist of fate», «Physical», «You’re the one that I want», «Hopelessly devoted to you», «Summer Nights», «Grace and gratitude», entre tantas, mientras en la gigantesca pantalla se fueron proyectando sendas imágenes que marcaron a fuego su particular estilo romántico y bien bailable, en la cinematografía más que nada. «It’s wonderful to be here!…» «Es realmente maravilloso estar aquí!…», dijo, seguido de un «Tonight I’m going to take you on a journey through all my songs…» -«Esta noche los voy a llevar por un viaje con todos mis temas…» . Y así fue. Para regocijarse. Cambiando varias veces de vestuario realizó un espactáculo de una hora y 20 minutos que no supo de bajones y aburrimiento. Por el contrario todo fue de brillo, color, sentimiento y categoría. No en vano, la artista continúa recorriendo todos los Estados Unidos y Europa a través de notables giras. Dichas tournés la llevaron a tener un lugar y presentarse en Viña del Mar. Olivia conmovió con sus palabras a daminificados en siniestros en Chile, anunciando que realizará donaciones para tratar de ayudar en algo a esas personas necesitadas, rememorando que ella también sufrió del mal incurable, y que se puede salir adelante pensando en positivo, de esas situaciones fatales. Esa misma noche también actuaría el norteamericano Peter Paul Cetera, productor, cantante, músico, e ideólogo del excepcional grupo Chicago. A los que les agrada recordar, tocaban el cielo con las manos.

POSIBILIDAD DE GIRA POR LATINOAMÉRICA

Allegados a Olivia Newton John manifestaron la posibilidad latente de realizar una gira por diferentes países de América Latina, incluyendo Uruguay a la brevedad.

Había quedado atrás su presencia en tierras chilenas, y los comentarios se sumaron en una buena, ante la elegancia y profesionalismo que desarrolló ésta estrella de la canción. Sus modestos pedidos contrastaron con su trayectoria y con el resto del elenco artístico del evento canoro. La solista solamente solicitó algunas manzanas y té para su camarín. Su solicitud que fue cumplida por la producción de Viña 2017, distó una barbaridad con otros exponentes, caso Maluma e Isabel Pantoja, con pedidos extravagantes.

Agregamos que Newton John estuvo casada con el actor Matt Lattanzi, entre 1984 y 1995, de esta unión quedó una hija, Chloe Rose, nacida en 1986. A partir de 1996 estaba en pareja con Patrick McDermott, un productor de tevé, hasta que este desapareció en circunstancias especiales y extrañas durante una excursión marítima en 2005.

Al año siguiente, 2006, surgieron rumores de que McDermott había sido visto en México DF., y que habría simulado su desaparición física para terminar su relación con Olivia. En julio 2008 ella contrajo nupcias en total secreto con el multimillonario John Easterling. Más allá de la nostalgia.

juanjoalberti@hotmail.com