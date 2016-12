Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

Su protagónico en “Perry Mason” fue fundamental en su carrera de actor. Lo contrataron porque para los productores tenía todo para llevar adelante el papel de abogado defensor empedernido. En general, Perry Mason era capaz de demostrar la inocencia de su cliente mediante la averiguación de la culpabilidad del verdadero asesino. En la tira solía manifestar… “Encontrarán que soy un abogado que se ha especializado en el trabajo procesal, y en el criminal. Soy el indicado en sacar a la gente de problemas. Acuden a mí cuando están en todo tipo de graves líos, y yo los saco de ellos. Si le preguntan por mí a algún abogado de familia o de empresa, probablemente les dirá que soy un profesional sin reputación, sin ética y sin escrúpulos. Si le preguntan por mi a algún compañero de la oficina del Fiscal de Distrito, les dirá que soy un peligroso antagonista aunque no saben mucho sobre mí…”.

La serie, de la cual en algún momento hicimos referencia desde éstas páginas, se mantuvo durante 9 temporadas a partir del año 1957, con 271 episodios, rodados en blanco y negro, a excepción de un capítulo lanzado en colores. Un verdadero drama policíaco y judicial, de conflictos legales, que se constituyó en una de las grandes producciones televisivas de todos los tiempos en los Estados Unidos, que en la actualidad se le puede ver por alguna señal de cable internacional. El actor elegido para este desempeño fue Raymond Burr, quien más adelante estaría en otra serial de culto, “Ironside”, donde cumpliría con otro desempeño de excelente nivel.

PASÓ SU INFANCIA EN CHINA

El verdadero nombre de Raymond es Raymond William Stacey Burr y nació el 21 de mayo de 1917 en New Westminster, Canadá. Sus padres: William Johnston Burr -1889-1985- era de origen irlandés, y Minerva Smith -1892-1974- pianista y profesora de música, estadounidense. El muchacho pasó parte de su infancia en China, donde su padre trabajaba como agente comercial. Tras el divorcio de sus padres, Burr se trasladó a Vallejo, California, junto a su madre y hermanos. Con el paso del tiempo Raymond se dedicó al trabajo, desarrollando tareas específicas en un rancho, y como vendedor de fotografías para ayudar a su familia.

Tras dos años en la Armada norteamericana, fue rápidamente licenciado por haber sido herido en combate, en el estómago, en Okinawa. Posteriormente, comenzó su carrera en Pasadena Playhouse. Hizo su primer papel en 1941, en Broadway, en “Crazy with the heart”. Inmediatamente, RKO lo contrato, interpretando a villanos o sinvergüenzas, realizando más de sesenta cintas entre 1946 y 1957.

En ese pasaje se destacó en “Un lugar en el sol”, 1951, con Elizabeth Taylor y Montgomery Clift, y en uno de sus largometrajes más conocidos, “La ventana indiscreta”, 1954, junto a Grace Kelly y James Stewart. Mientras estaba en el cine, también su voz se hizo popular en la radio, participando en diferentes radioteatros de la época. Así, en 1956, el novelista Erle Stanley Gardner, escritor de “Perry Mason”, lo distinguió para desarrollar el papel principal en la serie de tv que luego emitiría CBS. En el elenco estaban William Talman, Barbara Hale, William Hopper y Ray Collins. Paralelamente, Perry Mason recibió una nominación Emmy como mejor serie dramática, y Burr obtuvo dos Emmy al mejor actor por su actuación en la tira. Fue realmente la catapulta para su otro papel posterior en la pantalla chica.

IRONSIDE, AQUEL JEFE DE DETECTIVES

Burr llamado por Universal Studios, fue tentado para realizar un protagónico muy particular en su nueva serie televisiva. Se trataba de “Ironside”, donde encarnó al jefe de detectives de San Francisco, California. En el programa piloto Robert T. Ironside es herido de bala, en acto de servicio, quedando inválido, relegado a una silla de ruedas. La interpretación dio a Burr otro fuerte impacto: fue la primera tira criminal protagonizada por un policía con discapacidad, reconvertido en asesor externo de la Policía, tras su retiro forzoso. Salió al aire desde el 14 de septiembre de 1967 al 16 de enero de 1975, con 8 temporadas, y 199 episodios, siendo emitido por la cadena NBC. En su reparto estaban: Raymond Burr como Robert T. Ironside, Don Galloway haciendo de sargento Ed Brown, Bárbara Anderson fue la oficial Eve Whitfield, Don Mitchell como Mark Sanger, y Elizabeth Baur interpretando a Fran Belding. Por “Ironside” Burr ganó seis Emmy y dos nominaciones a los Globo de Oro. En su emisión en el Reino Unido la tira consiguió millones de adeptos, siendo una de las series de mayor teleaudiencia a través del tiempo.

ERA HOMOSEXUAL, OCULTANDO SU CONDICIÓN

Raymond Burr era homosexual, pero ocultó su condición durante la mayor parte de su vida por miedo a perjudicar su carrera a causa de los prejuicios de la sociedad. Mantuvo una relación de 35 años con Robert Benevides -nacido en 1930- un actor y veterano de la Guerra de Corea que Burr conoció rodando Perry Mason.

A finales de 1992, a Burr le diagnosticaron un cáncer renal, pero rechazó la cirugía, pues no hubiera podido rodar sus dos últimos telefilmes. Tras finalizar los rodajes, la enfermedad se había extendido a otros órganos, siendo ya inoperable. Burr falleció a los 76 años de edad, en 1993, en su rancho cercano a Healdsburg, California. Más allá de la nostalgia.