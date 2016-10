Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

«OCHO DÍAS A LA SEMANA», COMO EN SUS MEJORES TIEMPOS

Los fanáticos de los genios de Liverpool continúan creciendo en todos los sitios. Pasaron más de cincuenta y tantos años de aquella «Beatlemanía» por la década de los sesenta, y los seguidores de John, Paul, George y Ringo, aumentan en forma considerable. No hay más que colarse en las redes sociales para comprobar todo eso. Teniendo en cuenta este notable seguimiento por parte del gran público hacia los músicos británicos, aparece en escena un nuevo documento que refleja los años de la banda en vivo: 1962-1966. Se trata de «The Beatles Eight days a week – The touring years», una película que se mete de lleno en los shows, las giras, la llegada a Estados Unidos, las conferencias de prensa, enseñando imágenes, algunas conocidas y otras que jamás se vieron, algo que transforma al largo-metraje, de 97 minutos de duración, en una verdadera rareza, con notable sonido y visualización perfeccionada a éstos tiempos digitalizados. «Eight days a week» -«Ocho días de la semana»- de inminente estreno en Uruguay, es una realización del director Ron Howard, editada por Paul Crowder, distribuída por Studio Canal. Su lanzamiento fue en Alemania, e Inglaterra el pasado 15 de septiembre, contando con la presencia de Paul McCartney y Ringo Starr, y con excelentes comentarios de los presentes en la avant-premiére. Un día más tarde la primera función se hizo en USA.

DESDE EL CAVERNCLUB Y SHEA STADIUM

La cinta fue producida con la colaboración de McCartney, Starr y las viudas de John y George: Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison. Además de dirigir el documental, Ron Howard también hace la producción junto a Brian Grazer, Nigel Sindair, y Scott Pascucci, bajo libreto general de Mark Monroe. Se muestra al cuarteto en el Cavern Club, quien lo hizo mundialmente famoso por sus presentaciones ahí. En realidad la banda llegó al Cavern apenas había regresado de tocar en Hamburgo, Alemania, donde por las noches hacían su música en el bar-club Indra y el Kaiserkeller alrededor de ocho horas por noche y madrugada, los siete días de la semana. Durante 1962 realizaron cientos de actuaciones en el Cavern Club, y las imágenes lo testimonian. Más adelante en la cinta existen más muestreos de los shows, pasando por el célebre recital veraniego del Shea Municipal Stadium -hoy demolido- en Flushing, barrio de Queens, en Nueva York, que otorgaron «los genios» el 15 de agosto de 1965. Considerado uno de los conciertos más famosos de la época, fue el primero que se realizó en un estadio al aire libre, estableciendo récords de asistencia y recaudación. Más de 55.000 personas vieron a The Beatles en el Shea, con un sonido tan ensordecedor que ninguno de los cuatro músicos o alguna otra persona podían escuchar. Así y todo se vivió uno de los puntos más altos de la «Beatlemanía» con muchas jóvenes gritando, llorando y hasta desmayadas, también esto seguido por «The Beatles Eight days a week – The touring years», 2016.

CANDLESTICK PARK, SAN FRANCISCO: ÚLTIMO CONCIERTO

The Beatles ofrecieron su último concierto en directo el lunes 29 de agosto de 1966 en Candlestick Park de San Francisco.

Marcó el final de un período de cuatro años dominado por extensas tournés que incluyeron cerca de 1.400 apariciones en recitales a nivel internacional. En esta última gira el grupo había tenido una serie de inconvenientes y dificultades que venían de unas declaraciones de John Lennon, quien había dicho que «Los Beatles son más populares que Jesucristo…», el comentario pasó desapercibido en el Reino Unido pero al otro lado del Atlántico comenzaron a haber demasiadas dificultades y hostilidades por parte de los medios de prensa estadounidenses.

En ese ambiente, y luego de pedir disculpas John por sus dichos, dieron el recital ante 25.000 personas, con una duración de casi 33 minutos, estando entre sus temas: «If I needed someone», «Day tripper», «Baby’s in black», «I feel fine», «Yesterday», «I wanna be your man», «Nowhere man», «Paperback writer», «Long tall Sally».

Sería ésta la última actuación de la banda en vivo, también muy bien registrada por el largo metraje, de la mejor manera.

TESTIMONIOS Y ARCHIVOS

«The Beatles Eight days a week – The touring years», 2016, brinda testimonios, canciones, y archivos espectaculares restaurados digitalmente en resolución 4K, además de sonido remasterizado por Giles Martin, hijo del productor de Los Beatles, George Martin. La película en si examina a Lennon, McCarney, Starr y Harrison y su impacto entre los fans generando todo un fenómeno no solamente musical, sino social y cultural. Más allá de la nostalgia.

