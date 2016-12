Montevideo, 3 dic (EFE).- Una exposición de tres jóvenes artistas uruguayos que se inauguró hoy en Montevideo busca reflexionar sobre la denominada «Ley de Caducidad», por la que el Estado cesó en su pretensión de perseguir a los autores de delitos cometidos por móviles políticos hasta 1985, y que cumple 30 años de vigencia.

Con la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado da por finalizado el ejercicio de su pretensión punitiva respecto a los responsables de delitos y violaciones de derechos humanos hasta el 1 de marzo de 1985, momento en el que finalizó la dictadura cívico-militar uruguaya, que comenzó en 1973.

La exposición, titulada «30′ Memoria non caduca», presenta un proyecto multidisciplinar dividido en tres fases, cada una con una corriente artística diferente, que trata del punto de vista de los jóvenes uruguayos ante esta norma establecida en 1986.

«No es una exposición sobre la dictadura en sí, ni sobre las consecuencias directas de la dictadura. Lo quería encaminar en los jóvenes de hoy en día, que no han vivido la dictadura en primera mano, cómo ellos viven toda esa situación social, histórica y política», dijo a Efe su organizadora, la española Laura Moreno.

Asimismo agregó que el objetivo es ver «cómo continúan con la lucha de la no pérdida de la memoria. Cómo, aunque no hayan sido partícipes, toman cartas en el asunto».

Moreno eligió para ello a tres jóvenes artistas uruguayos estudiantes de Bellas Artes para que expresaran sus ideas sobre esa época «desde una perspectiva más fresca».

«Me interesaban que fueran tanto hombres como mujeres a través de diferentes medios de expresión para intentar poner varios puntos de vista y varios lenguajes diferentes», remarcó.

El artista Agustín Banchero con su obra «Inmediato» tratará su obra el tema del «voto verde», en el que se recuerda el primer intento de revocar la «Ley de Caducidad», en abril de 1989 y que finalmente no salió adelante.

Luís Pérez, con «Retratos para la memoria», conmemora el cuarenta aniversario de los asesinatos de exlegisladores y exguerrilleros uruguayos que fueron víctimas en Buenos Aires del Plan Cóndor, como se llamó a la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur americano en las décadas de 1970 y 1980.

Los dirigentes recordados fueron el exsenador uruguayo Zelmar Michelini, del izquierdista Frente Amplio; Héctor Gutiérrez Ruiz, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados uruguaya, y los miembros del antiguo grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) Rosario Barredo y William Whitelaw.

Además del médico argentino con nacionalidad uruguaya Manuel Liberoff.

Por último se encuentra «Camuflados» de Denise Pérez, la última de las artistas participantes, en donde plantea de manera «coloquial» cómo vive la gente que no ha sido juzgada por sus delitos y crímenes.

«Inclusive de muchos se sabe el nombre, apellido, dónde vive esa persona, se sabe los crímenes de guerra que ha cometido y no pasa nada, no se puede hacer nada ya que está refugiado bajo esta ley», explicó la organizadora.

La muestra va a tener lugar en el Museo de la Memoria de la capital suramericana hasta el próximo 26 de febrero.