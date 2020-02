Los dirigentes recordaron que Montevideo es «la ciudad más saneada de América Latina» y criticaron al alcalde de la zona de Malvín Norte, Agustín Lescano

Autoridades de la Intendencia de Montevideo y de la Junta Departamental de Montevideo respondieron a la candidata a intendenta por el Partido Independiente, Laura Raffo, que criticó al gobierno local por la presunta falta de obras en el asentamiento Aquiles Lanza, del barrio Malvín Norte. Algunas de las respuestas fueron en torno a diversas obras que se están haciendo en la zona producto de iniciativas de la Intendencia de Montevideo, pero las autoridades también respondieron a Raffo recordándole que el alcalde del Municipio E (que abarca a Malvín Norte, entre otros barrios) es el dirigente nacionalista Agustín Lescano. Montevideo Portal consultó a Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo, quien hizo referencia a una crítica de Raffo al saneamiento de la capital.

«Montevideo es la ciudad más saneada de América Latina. Se ha hecho desde los años 90 una tremenda inversión, particularmente una inversión subterránea, que no se ve pero que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos», expresó Brenta.

El jerarca señaló que las cifras de cuán saneada está la ciudad «están disponibles en la página de la Intendencia de Montevideo», por lo que agregó sobre Raffo: «Indica por lo menos una ausencia de conocimiento».

«Hubo en estos 30 años, particularmente en el tema de saneamiento, una política que nos pone al tope de América Latina. Recordemos que Montevideo es el único departamento en el que el saneamiento está a cargo de la Intendencia, en el resto del país el saneamiento lo hace OSE», expresó.

En cuanto a la erradicación de los asentamientos, Brenta señaló que «se ha trabajado con el Ministerio de Vivienda» y recordó los casos del barrio 25 de Agosto e Isla de Gaspar. Recordó que la población de ambos asentamientos fue realojada y en el lugar se instalaron espacios públicos.

«Basta recorrer la periferia de Montevideo para ver las obras que ya están iniciándose en la avenida San Martín, en Camino Cibils… A excepción de avenida Italia y algunas en el Centro, la gran inversión en materia de infraestructura de esta administración es en la periferia de Montevideo, buscando mejorar las condiciones de infraestructura para mejorar la calidad de vida», añadió.

Sobre los dichos de Raffo, Brenta expresó: «Me parece que son afirmaciones que además de denotar desconocimiento muestran también una suerte de juicio liviano sobre lo que ha sido una gestión que tiene el respaldo de casi el 60 % de los montevideanos, según las últimas encuestas que se conocen».

«No está bueno hacer la campaña sin la suficiente información y con juicios que no se corresponden con la realidad», concluyó.

Por varias puntas

El edil frenteamplista Martín Nessi fue otro de los que criticó a Raffo por sus cuestionamientos a la Intendencia. En una extensa carta publicada en el sitio web del Movimiento de Participación Popular (MPP), el edil se despachó contra la candidata de la coalición multicolor.

«Allá por el año 97, en una olla popular, conocí el asentamiento Aquiles Lanza, que existía desde hacía varias décadas. Viví frente él muchos años, conozco el barrio y sigo vinculado. Nadie me va a explicar lo que sucede allí y cuáles los problemas que el barrio tiene», comenzó la carta. «Respecto a las políticas de gobierno: hay aciertos y prioridades cubiertas, y aunque continúan las situaciones no deseadas y como gobierno no eludimos nuestra responsabilidad, puedo afirmar que he sido testigo de diferentes tipos de políticas que han sido claramente aplicadas sin poder encontrar soluciones 100 % efectivas. Pero sin ellas la situación sería completamente distinta», continuó.

«Particularmente considero que hay problemas que no tendrán solución mientras el paradigma siga siendo el de vivir en un sistema que prioriza el capital por sobre el bienestar humano. Si esto no cambia, podrá solucionarse un Aquiles Lanza, pero seguirá habiendo miles», siguió el edil. Nessi consideró que Raffo y «varios ediles» nacionalistas «descubrieron» ayer este asentamiento: «Ese lugar no lo pisaban, especialmente algunos de ellos que nunca nos acompañaron cuando fuimos a buscar soluciones con las delegaciones de la Junta Departamental».

«Tampoco tuvimos nunca la compañía del primer alcalde del Partido Nacional en la zona (Francisco Platero), ni del segundo luego de despojar al primero. […] El gobierno local municipal perteneciente al Partido Nacional nunca cumplió con sus tareas, muchas de las cuales su candidata reclama en clara muestra de desconocimiento de las competencias departamentales y municipales», añadió.

«La candidata de la coalición debería tener un poco más de vergüenza: antes de caer en paracaídas a mentir de la peor manera, a hacerse la guapa con los vecinos y hacer afirmaciones falsas, debería informarse acerca de lo que se hace en el departamento y cuáles son las competencias departamentales y municipales», ratificó Nessi.

Pero este no fue el único edil que respondió a Raffo. Otro frenteamplista, Claudio Visillac, también la criticó en su cuenta de Twitter.

«Hoy estuvimos en Inve16 (Malvín Norte). Avanzan las obras de la Intendencia de Montevideo con importante intervención en caminería e iluminación. A la misma hora que las máquinas trabajaban, la Sra. Raffo pasaba a unos metros, pero sus ‘referentes’ no la invitaron a ver cómo está cambiando el barrio», escribió. «Honestamente me parece bien que Raffo recorra los barrios más vulnerables y conozca los planteos legítimos de los vecinos. Lo único que le pido es que si pierde no desaparezca como lo hizo (Ricardo) Rachetti, (Álvaro) Garcé o (Edgardo) Novick desde el 2015», dijo en referencia a los candidatos del Partido de la Concertación en la anterior elección departamental, y luego añadió: «Lo problemas siguen más allá del 10 de mayo».

