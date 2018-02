Montevideo, 14 feb (EFE).- Dos ministros uruguayos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contrataron como asistentes a sus hijas, desobedeciendo el reglamento de las normas de conducta de la función pública de Uruguay, informó hoy la prensa local. En tanto, Eduardo Vázquez y José Echeveste emplearon a sus hijas abogadas para ejercer el cargo de asistente técnico, de acuerdo con el diario El Observador. Se trata de un cargo de confianza que dura todo el mandato del ministro en el que se puede ganar entre 93.047 pesos uruguayos (3.231 dólares) y 112.557 pesos uruguayos (3.909 dólares). Según el artículo 35 del decreto 30 del 2003, está prohibida la “actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge”. Además, señala que en el caso de que ingrese un funcionario con estos vínculos en la misma oficina “la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno”. El diario uruguayo también destacó que la hija de Alfredo Gómez, otro de los cinco ministros, que además de abogada es funcionaria judicial, está en el TCA por pase a comisión. En tanto, el sueldo que recibe lo paga el Poder Judicial y no la justicia administrativa, por lo que El Observador apuntó que no había ninguna violación al decreto en este caso. Este no es el único caso de nepotismo que se denunció en Uruguay. El martes el vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mauricio Ardús, despidió a la novia de su hijo, una joven de 18 años a la que había contratado como secretaria personal, después de que el hecho saliera a la luz en la prensa local. Además, a principios de febrero el informativo Telemundo señaló que el intendente de Artigas y representante del Partido Nacional, Pablo Caram, habría otorgado siete cargos de confianza en su administración a familiares.

EFE