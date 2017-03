En oportunidad de la comparecencia del Banco Central del Uruguay (BCU) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes a efectos de tratar la situación del Cambio Nelson, un miembro de dicha Comisión se refirió a un expediente judicial que implicaría la advertencia a la Institución de la posible realización de actividades de lavado de activos en dicha entidad.

Con respecto a dicha información, el Banco Central del Uruguay entiende necesario efectuar las siguientes puntualizaciones:

En oficio 281/2013 del Juzgado Letrado de Concursos de 1er. Turno referido a un concurso de acreedores, se da cuenta de una operación de préstamo entre particulares en la que según los interventores, no habría sido debidamente justificado el origen de los fondos. Si bien se menciona al Cambio Nelson, dicho oficio no constituyó en ningún momento un Reporte de Operación Sospechosa ni una denuncia específica contra el Cambio Nelson, sino respecto al acreedor cuyo crédito se estaba verificando.

La investigación concluyó que el origen de los fondos referidos a la transacción mencionada fue debidamente justificado por el particular, no habiéndose detectado acciones del Cambio Nelson que generaran sospechas de actividades ilícitas.

De ninguna manera puede plantearse que haya habido omisiones en los controles del BCU en cumplimiento de las órdenes judiciales, ya que se realizó la investigación correspondiente en tiempo y forma con las constataciones mencionadas.