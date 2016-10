Montevideo, 6 oct (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Uruguay declaró inconstitucional el inciso dos del séptimo artículo de la ley n.º 18.335 de pacientes de salud pública, que establece que las sociedades médicas están obligadas a brindar solo los medicamentos incluidos en el llamado Formulario Terapéutico Médico (FTM).

El inciso declarado inconstitucional establece literalmente que «todo paciente tiene derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el MSP e incluidos por este en el FTM, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización», informó hoy el Poder Judicial en su página web.

Con base en ello, aquellos pacientes que necesiten un medicamento no incluido en el FTM habrán de pagarlo por su cuenta, pues ni las mutualistas médicas ni los prestadores de salud del país lo van a proporcionar.

La resolución de la SCJ deja sin validez ese punto de la ley para el paciente J.Q., quien litigó ante la Justicia reclamando que el Ministerio de Salud Pública (MSP) le brindara el medicamento Vemurafenib, que las sociedades médicas le negaban por no estar en el formulario.

La SCJ entendió que «la norma impugnada incurre en contradicción con la Constitución», porque colide con «el derecho a la salud, expresamente reconocido en el artículo 44 de la Constitución», el cual «constituye un derecho humano esencial, inherente a la persona, y de cuyo pleno goce dependen todos los demás».

La sentencia agrega que «del análisis contextual de la norma impugnada, emerge incuestionablemente que se trata de una norma regresiva, que tiende a limitar los medios médicos disponibles de prevención, tratamiento y asistencia, contradiciendo de esta forma la norma de rango superior. Limitación que, por otra parte, no responde a razones de interés general, sino meramente económicas».

El fallo estable que la persona afectada debe acreditar cuál es la enfermedad que padece y que necesita el medicamento correspondiente en base al estado de evolución de su padecer a través de prueba idónea a tales efectos, así como que carece de recursos suficientes para cubrir los costos del tratamiento.