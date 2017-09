Montevideo, 15 sep (EFE).- El Centro Cultural de España de Montevideo exhibe una muestra fotográfica inédita compuesta por unas 42 imágenes pertenecientes al arquitecto Román Fresnedo (1903-1975) que reflejan al Uruguay de los años 30, explicó hoy a Efe el curador de la exposición, Ramiro Rodríguez.

Fresnedo no era conocido «masivamente» por su trabajo fotográfico, al contrario, en sus años fue un destacado arquitecto creador de algunas de las edificaciones que se mantienen en pie en la capital uruguaya como la Facultad de Arquitectura, detalló Rodríguez.

«Reflejan al Uruguay de los años 30 desde un sector social y cultural», expresó.

Rodríguez señaló que la afinidad con Fresnedo nació de sus estudios en arquitectura, por lo que al ser demolidas una serie de viviendas en Montevideo que habían sido proyectadas por el fallecido arquitecto, decidió indagar con mayor profundidad sobre la vida de este personaje con el objetivo de «salvar el nombre».

Tras reuniones con familiares de Fresnedo, Rodríguez, que es fotógrafo de oficio, tuvo acceso a una serie de material fotográfico que constaba de negativos, diapositivas y copias, lo que motivó su esfuerzo por revelar este acervo fotográfico.

«Fue un trabajo de unos 6 años, son 42 imágenes, el acervo no está contado y está por estudiarse. La idea de esta exposición es trabajar en pro de la valoración colectiva de este acervo para tratar de recuperarlo», indicó el curador uruguayo.

Para Rodríguez, la fotografía cumplió distintos papeles en la vida de Fresnedo y que «lo interesante» de esta muestra fotográfica es que a través de la misma se podrán generar otros relatos dentro de la sociedad civil que pueden estar relacionadas con esta actividad en esos años.

«Podemos pensar que la calidad de Fresnedo como creador sea singular y eso no quiere decir que no tengamos los uruguayos un patrimonio que esté buscando resurgir», aseveró.

En tanto, valoró que a partir de la lectura del acervo fotográfico de Fresnedo se puede encontrar a un «fotógrafo que experimenta» en los años 30 en los rubros en los que se desempeñaba.

«Esto habla de un Fresnedo más allá de la arquitectura y estas fotografías constatan su participación en distintos ámbitos del quehacer social y cultural. Eso es lo que esta muestra propone», concluyó.

Román Fresnedo Siri fue uno de los arquitectos más destacados del Uruguay en el siglo XX y dentro de trayectoria profesional, aparte de las producciones en su país, desarrolló intervenciones en Brasil y Estados Unidos.

EFE