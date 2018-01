Montevideo, 3 ene (EFE).- La decisión de algunas gasolineras del departamento (provincia) uruguayo de Maldonado (sureste) de no aceptar el pago con algunas tarjetas de crédito y débito «es un daño para el turismo», afirmó la ministra de este rubro, Liliam Kechichian.

«No hay dudas que los visitantes, especialmente los que están en Maldonado, son personas acostumbradas a utilizar tarjetas», expresó la alta funcionaria a la emisora local Radio Monte Carlo.

Algunas estaciones de servicio de Maldonado comenzaron hoy a dejar de aceptar pagos con tarjetas Visa y Oca debido al costo de los aranceles que deben pagar a los emisores de esos plásticos.

La medida no fue resuelta por la Unión Nacional de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), sino que responde exclusivamente a un grupo de empresarios de esa región uruguaya, una de las que más turismo recibe, especialmente en verano.

No obstante, el presidente de la Unvenu, Daniel Añón, dijo a Radio Monte Carlo que se trata de una «decisión comercial» de esas gasolineras y que «es respetable» ya que se trata de la época del año en la que esos empresarios «pueden hacer la diferencia porque la venta aumenta» y la tarjeta se lleva un alto porcentaje.