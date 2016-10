Montevideo, 21 oct (EFE).- El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Uruguay, encargado de aplicar sanciones a asociaciones civiles y fundaciones que incurran en infracciones, anunció hoy que intervino a la Cruz Roja del país y remozó a sus autoridades para poner en orden la situación administrativa y contable.

La medida, que se llevará a cabo por seis mes es y es “eventualmente prorrogable”, supondrá también un examen del padrón social, que será depurado “en caso de ser necesario”, y el estudio de los estatutos para comprobar si “son acordes a la realidad institucional, promoviendo la reforma pertinente de aquellos y realizar elecciones en el marco de los estatutos”.

Así lo explicó la cartera uruguaya a través de un comunicado en el que indica que mientras dure el proceso la institución continuará con su actividad mediante los interventores nombrados.

La decisión del MEC surge de una denuncia recibida a fines de 2015 por parte de algunos voluntarios de la asociación, detalla la resolución de la cartera.

En ella se detalla que la intervención se debe a la “ilegitimidad del acto eleccionario” constatada, así como la “contravención de los estatutos durante la gestión social, en especial con respecto a la posición inconciliable entre la Presidencia y la Asamblea, a causa de un manejo autoritario y unilateral por parte de la primera en el período 2011-2015″.

La institución no puede convertirse en el campo de batalla de sectores enfrentados por el ejercicio del poder en la misma”, señala en ese sentido el escrito. Por esta razón, el MEC llamará a elecciones “en el marco de lo estatutos”, examinará el padrón social y estudiará si los reglamentos son “acordes a la realidad institucional”, de lo contrario se realizarán las “reformas que correspondan”.

La presidencia debe pasarse a una persona idónea que conozca sobre los fines sociales y las particularidades jurídicas, técnicas y económicas de la institución”, asegura la resolución de la cartera uruguaya.

Por otro lado, medios locales informaron de la existencia de denuncias hacia la Cruz Roja de Montevideo por recibir donaciones por casi 3,5 millones de pesos (unos 122.000 dólares) para los damnificados del tornado que el pasado mes de abril sufrió la ciudad de Dolores (suroeste) que nunca llegaron a su destino.

Estos hechos, no obstante, no sería el objeto ni el motivo de la intervención actual.