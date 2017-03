Montevideo, 28 feb (EFE).- Un grupo de pasajeros de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) realizó hoy una movilización con el objetivo de reubicar la terminal de trenes de Montevideo, para que vuelva a funcionar la antigua Estación Central de la capital uruguaya, abandonada desde hace 14 años. Así lo explicó hoy el integrante del grupo de pasajeros Marcelo Benoit, que señaló que “la mala ubicación de la nueva terminal abierta en 2003 hizo que se perdieran 10.000 pasajeros mensuales”. Aunque esta nueva terminal se encuentra a 500 metros de distancia de la antigua Estación Central, el integrante del grupo de pasajeros afirmó que es “difícil combinarla con otros medios de transporte y está ubicada en un punto de muy difícil acceso para los pasajeros, que en su mayoría llegan a pie a la estación para tomar el tren”. Este martes se cumplieron catorce años de la llegada del último tren a la Estación Central General Artigas, ubicada en el barrio La Aguada de Montevideo. Dicha edificación fue producto de varios litigios entre el Estado uruguayo y la empresa concesionaria, que en 2001 ganó la licitación de la estación y la playa de contenedores por unos 50 años. Sin embargo, la empresa incumplió varios pagos por lo que el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) retuvo la propiedad del predio. A partir de ese momento, comenzaron una serie de pleitos judiciales sobre la Estación Central, que aún no terminaron. En este sentido, Benoit explicó que “hasta que no se resuelvan los problemas judiciales no se puede avanzar en un proyecto de restauración”. “Nosotros lo que queremos es que cuando terminen los pleitos judiciales haya un proyecto que incluya a los trenes en la revitalización del edificio y del resto de las prestaciones anexas”, aseguró el integrante del grupo de pasajeros. Según señala una proclama difundida durante la movilización, a la que acudió un grupo de unas veinte personas, el edificio se abandonó “en contra de todas las opiniones técnicas para dar lugar a un negocio inmobiliario (Plan Fénix), que fracasó y está envuelto en irregularidades de todo tipo”. “Se reunieron más de 7.600 firmas de ciudadanos a favor de la reapertura de la Estación Central”, asegura el escrito. Desde la nueva terminal actualmente parten trenes que unen las ciudades de Montevideo-Progreso y Montevideo-25 de Agosto, localidades al sureste y al centro del país, respectivamente.