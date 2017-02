Montevideo, 26 feb (EFE).- Una joven de 19 años se encuentra internada con heridas de gravedad tras ser atacada por un perro de raza Pit Bull en Montevideo, mientras que el personal médico no descarta la amputación de uno de los miembros de la víctima, informaron hoy fuentes policiales.

Según detalló la jefatura de policía capitalina en un comunicado, la joven se encontraba siendo atacada por el animal cuando se hicieron presentes los oficiales de ese cuerpo de seguridad quienes intentaron separar la fauces del canino del cuerpo de la joven.

Tras varios intentos fallidos, y en vista de las heridas de gravedad de la víctima, los oficiales de la Policía tomaron la determinación de sacrificar al animal, añade el documento.

Al ser traslada al centro asistencial, el personal médico le diagnosticó a la joven de 19 años mordeduras de can en los cuatro miembros, por lo que no descartan la amputación de uno de ellos.

En tanto, la Policía de Montevideo inició las investigaciones para dar con el responsable del animal.