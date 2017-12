Buenos Aires, 22 dic (EFE).- El juez federal Ariel Lijo rechazó hoy conceder la detención domiciliaria del exvicepresidente de Argentina Amado Boudou (2011-2015), quien se encuentra en prisión preventiva por presunta asociación ilícita y lavado de activos, informaron hoy fuentes judiciales.

Según indicó el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado tampoco hizo lugar a la excarcelación de José María Núñez Carmona, citados por la misma causa a ampliar declaración indagatoria por ocho hechos de lavado de dinero por una cantidad de aproximadamente 166.380 dólares.

El abogado contratado por Boudou, Eduardo Durañona, solicitó el pasado jueves revocar la prisión preventiva impuesta por el juez Lijo.

Y, en el caso de no conceder la suspensión de la prisión preventiva, Durañona ofreció al juez que su defendido permanezca arrestado en su domicilio o bajo el control de una pulsera electrónica.

El texto difundido apuntó que los abogados defensores, Eduardo Durañona y Alejandro Bisbal, señalaron en su petición que Boudou «carece de antecedentes penales, posee domicilio estable, y que su pareja se encuentra en fecha próxima de parto de mellizos», por lo que su estancia en la prisión puede afectar «potencialmente» la salud de su familia.

En este sentido, la resolución también rechazó la excarcelación y posible detención domiciliaria de su socio y amigo José María Núñez Carmona, acusado de realizar junto a él un contrato de consultoría de forma irregular con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa.

Boudou y Núñez Carmona habrían realizado ese contrato a través de de la firma The Old Fund.

Boudou, detenido desde el 6 de noviembre en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, fue también ministro de Economía durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y está implicado en varios procesos.

En el que lo mantiene detenido es acusado de asociación ilícita y maniobras de lavado de dinero, que según la Justicia permitieron agrandar su patrimonio de forma injustificada.

En su momento, Lijo ordenó la prisión preventiva de Boudou tras considerar que el acusado podía dificultar la investigación.

El pedido del letrado se produjo porque Lijo levantó el secreto de sumario en torno al expediente que tiene a Boudou como acusado, razón por la que Durañona entendió que «no existe más reserva de información, por lo tanto tampoco hay motivos para continuar con una prisión preventiva». EFE