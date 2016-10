Se realiza este miércoles la interpelación a la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz. La diputada nacionalista Graciela Bianchi aclaró que no pide «que saquen de nadie» pero dijo que la ministra «no da la talla» para estar en ese cargo.

Varias horas lleva ya la interpelación a la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz por parte de la diputada nacionalista Graciela Bianchi (Todos), convocada para tratar la situación de la educación pública, resultados y presupuesto.

«Venimos a conversar, a tratar que nos den respuestas. No hay enfrentamientos personales, al menos no es mi costumbre», comenzó diciendo Bianchi. «Quiero que quede claro que la convocatoria es para dar explicaciones acerca de la situación general de la educación pública», agregó.

La diputada criticó las declaraciones que realizó días atrás el presidente de la República, Tabaré Vázquez, durante un Consejo de Ministros, sobre que el cambio de ADN de la educación ya comenzó.

“Nos llamó la atención”, dijo Bianchi, y agregó que “lo que más nos dolió” es que diga que “no queremos a los jóvenes. Porque queremos a los niños y a los jóvenes queremos una educación pública de calidad”, agregó. “No vemos el cambio de ADN, por más que lo diga el presidente”, sostuvo.

“No soy hipócrita. No pierdo el tiempo de nadie si no digo lo que pienso”, sostuvo, cuando habló de que Vázquez designó a Muñoz como ministra de Educación «siendo médica de profesión». Dijo además: «Fue ministra de Salud, también leal a Vázquez. Firmó decretos que lo favorecieron. Será por eso que la cuida tanto».