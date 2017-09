Montevideo, 5 sep (EFE).- El expresidente uruguayo José Mujica dijo hoy que el fallo del Tribunal de Conducta de la coalición oficialista, el Frente Amplio, sobre el uso de unas tarjetas corporativas por parte del vicepresidente del país, Raúl Sendic, es un documento “duro” y “por encima de lo que se podía prever”. Mujica afirmó en conferencia de prensa que “hace más de 30 años que a lo largo y ancho de la cabeza del Estado no se controla el punto de vista práctico, el destino y el rendimiento de los viáticos”. Por tal motivo, dijo no estar dispuesto a “agarrar a nadie de cabeza de turco” y que pretende escuchar los descargos de Sendic, por lo que aseguró que irá al Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) a “discutir con los compañeros y escucharlo”. Respecto a la decisión que se pueda tomar en ese Plenario, que tendrá lugar el próximo sábado, el senador dijo que “se puede tomar una decisión desde el punto de vista interno” porque se trata de una instancia del FA y no del Gobierno. Sobre una eventual renuncia de Sendic, el ex presidente expresó que no es algo que le corresponda al FA. “Es una decisión que tiene que tomarla él porque es una decisión de Gobierno y desde luego es una decisión personal”, explicó. El Tribunal de Conducta Política del FA estimó que Sendic tuvo un un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos” en el manejo de una tarjeta corporativa de la petrolera estatal, Ancap, entidad de la que fue vicepresidente entre 2005 y 2009 y presidente entre 2009 y 2013.