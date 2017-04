Montevideo, 22 abr (EFE).- El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que no será intermediario en el conflicto de Venezuela ya que es “Pepe” pero no es “mago”, en declaraciones publicadas hoy por Radio Uruguay. La consulta surgió a raíz de que el exmandatario es uno de los intermediarios en el proceso de paz que atraviesa Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este sentido, Mujica dijo que “ya tiene bastante lío” con la situación colombiana como para involucrarse en otro problema. Sin embargo, consideró que Venezuela debe “buscar alguna forma de empezar a hablar” y comenzar a respetarse entre todas las partes ya que no habrá solución por la vía de la confrontación. Asimismo, manifestó que un pueblo partido no funciona y que es necesario aceptar las diferencias y “hace voto” en que “se pongan racionales”.