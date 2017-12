Montevideo, 24 diciembre (EFE).- Los cerca de 750 menores que viven en los hogares institucionales de Montevideo bajo la tutela del Instituto del Niño y el Adolescente (Inau) recibirán regalos esta víspera de Navidad para alegrar su Nochebuena.

El director de la coordinación de protección de 24 horas de la capital uruguaya, Edgardo Rodríguez, dijo a Efe que para los regalos de Navidad y Reyes Magos la organización gasta 2.085.000 pesos uruguayos (72.245 dólares).

«Destinamos para cada niño un monto aproximado de 750 pesos uruguayos (26 dólares) para un regalo en Navidad y 1.500 pesos uruguayos (52 dólares) para el regalo de Reyes», declaró Rodríguez, quien comentó entre risas que ha hecho mucho de Papá Noel esta semana.

El director explicó que, en el caso de los más pequeños, los responsables de cada hogar saben qué regalo quieren los niños mediante la carta que escriben a Santa Claus o a Sus Majestades de Oriente.

Mientras que los adolescentes, «que ya decrecieron de Papá Noel y los Reyes (Magos)», pueden juntar «las dos partidas y comprar algo más grande, como un celular», relató Rodríguez.

Los regalos que han rellenado las listas de los centros de protección de 24 horas este año van «desde patines, buggies, celulares, jeans y championes de marca, hasta el equipo de baño, la maya, la gorra y las havaianas», adelantó el uruguayo.

Sin embargo, Rodríguez subrayó que «la mayor carencia para estos niños y adolescentes, lamentablemente, no está en las cuestiones materiales, sino en los cuidados familiares que no pueden tener».

Asimismo, el funcionario contó que desde estos centros institucionales tratan de que «la menor cantidad de niños estén dentro del hogar el 24 (de diciembre), ya que a veces hay familiares que los pueden llevar a compartir la Nochebuena en sus casas». «Hacemos una licencia, en otros casos pedimos autorización al juez para mandarlos a otros lugares, para que realmente pasen (la Navidad) en un contexto familiar. Y la familia se lleva el regalito para ponérselo en el arbolito», añadió.

Rodríguez señaló que los menores que residen en estos centros son víctimas de «situaciones de violencia en el contexto familiar» o están allí por «falta de referentes».

Por último, destacó que entre ellos no hay ningún niño o adolescente en privación de libertad o por medida compulsiva.

EFE