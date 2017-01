Montevideo, 23 ene (EFE).- El rescate del navío inglés Lord Clive, hundido por los españoles frente a las costas uruguayas en 1763, continuará a partir del próximo 10 de febrero, después de que la climatología adversa haya retrasado su traslado a tierra un año, dijo hoy a Efe el encargado de las operaciones, Rubén Collado.

»Se atrasó porque hubo muchos temporales que nos complicaron la vida, y bueno, recién ahora podemos continuar el día 10 (de febrero). Está ya todo preparado», aseguró Collado, un buzo argentino que descubrió el Clive hace 14 años y que ha participado en múltiples rescates de barcos similares.

En el operativo de rescate de la embarcación, que se encuentra a 350 metros de distancia de la costa de la ciudad de Colonia del Sacramento, a unos 180 kilómetros al oeste de Montevideo, participarán un equipo de unas 80 personas, integrado por buzos, técnicos y marineros.

Hasta el momento se han realizado tareas de exploración para analizar la situación del barco y estudiar la mejor manera de extraerlo.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y no entorpecer la labor de los operarios, se delimitó al inicio de la operación, en febrero de 2016, una zona de exclusión marítima de 200 metros de diámetro en torno al naufragio.

Asimismo, se ha organizado a petición del Gobierno una base de seguridad a sesenta metros de la Prefectura Nacional para que brinde apoyo si fuera necesario, según explicó Collado.

En un primer momento, los buzos serán los encargados de tantear el barco y ver «metro a metro» los agujeros del barco y ver si es posible taparlos con plomo para hacer flotar el barco.

Después, se retirarán las piedras que los españoles tiraron «para que los ingleses no pudieran entrar al barco», y así quitar peso al navío, proceder a su drenaje y ver «si con un poco de suerte sube solo», explicó Collado.

De no ser así, se reflotará con dos grúas de mil toneladas cada una y cuando se encuentre en tierra, los arqueólogos podrán comenzar su labor y «sacar todo lo que es el barco».

Collado explicó que esta manera de operar es la más segura para los buzos, ya que a su juicio tratar de recuperar el interior del barco dentro del agua «es una locura», debido a las aguas turbias y el desconocimiento de la estructura.

»Las aguas son turbias, es un barco que se conoce, que está lleno de recovecos, es imposible, hay que sacarlo fuera», aseguró.

Como ya se anunció hace un año, los restos de Lord Clive se someterán a un proceso de conservación en el que se rociarán con una mezcla de agua con azúcar que impregna los poros de la madera para endurecerla, explicó el buzo.

Un sistema que el argentino aprendió en un rescate en Cuba y que ya ha sido utilizado en otras recuperaciones similares por resultar mucho más barato y prácticamente igual de eficiente que otros métodos que emplean resinas o aceites en lugar de azúcar, contó.

En cuanto al reparto de los objetos encontrados, el 50 % irá a parar a los particulares que trabajan en las operaciones de rescate y la otra mitad al Estado, aunque los privados deberán donar un 5 % de su parte al Gobierno para la compra de diversos tipos de embarcaciones, según el acuerdo firmado con las autoridades.

Según su descubridor, el Lord Clive estaría cargado de monedas «raras», casi todas de Iraq, la India o Pakistán, lo que llevó al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a declarar el rescate «de interés ministerial» el pasado 16 de septiembre de 2016.

Una vez finalizados estos trabajos de conservación y clasificación, la intención de Collado es montar un parque temático al estilo del Museo Vasa de Estocolmo, que alberga un buque de guerra homónimo del siglo XVII.