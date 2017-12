La Cámara Alta aprobó el proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los inmuebles de la rambla junto al dique Mauá, donde Juan Carlos López Mena pretende construir el nuevo puerto de Buquebus.

Para concretar la obra hay un proyecto del empresario Juan Carlos López Mena, que fue el único en presentarse, a un costo que podría superar los US$ 200 millones, lo que constituiría la inversión más importante en la capital del país en lo que va del siglo XXI. La iniciativa tuvo apoyo del oficialismo y del Partido Nacional, pero tuvo modificaciones por lo cual pasará a la Cámara de Diputados para ver si las aceptan. El cambio principal en el proyecto fue propuesto por los blancos y tiene que ver dejar expresamente consagrado en el articulado que para conseguir la financiación para la obra López Mena no puede respaldarse patrimonialmente en los dos predios a enajenar. La precisión debió hacerse luego que en noviembre, cuando el Senado debatió sobre el proyecto de ley, el senador José Mujica sugiriera que López Mena utilizaría los títulos de los predios para garantizar la obtención de los recursos necesarios en la banca internacional. Esto levantó un revuelo bárbaro en la oposición y ahora finalmente ello no ocurrirá porque lo impedirá el mismo texto de la ley. Como informara El País, había un artículo en la Rendición de Cuentas que autorizaba al Poder Ejecutivo a enajenar el que se conoce como “predio Mauá”, en la rambla a la altura de la calle Andes. Pero se retiró del articulado de la Rendición debido a los desacuerdos entre parlamentarios del Frente Amplio. El artículo 72 de la Rendición autorizaba al Ejecutivo a enajenar el predio “a quien resulte adjudicatario en el llamado a licitación”, en la cual Buquebus había presentado un proyecto.

El proyecto de ley señala que la idea presentada por Buquebus fue analizada técnicamente por el Área de Servicios Jurídicos, la Dirección Nacional de Topografía, un equipo de arquitectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos y la Intendencia de Montevideo, “emitiendo tales organismos y servicios informes favorables respecto de la referida iniciativa”.

