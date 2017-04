El presidente Tabaré Vázquez desmintió este lunes las acusaciones de su par venezolano Nicolás Maduro, quien acusó al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, de «agredir» al país caribeño y coordinar «con el Departamento de Estado» de Estados unidos y la embajadora Kelly Keidelring «las agresiones contra Venezuela».

En un comunicado publicado este mediodía, el mandatario uruguayo manifestó que «rechaza tajante y categóricamente las acusaciones referidas».

Además, exigió a Maduro que «proporcione las pruebas de la infundada denuncia» y que «en caso contrario, se retracte públicamente en virtud de que expresiones como las manejadas afectan gravemente el relacionamiento tradicionalmente amistoso entre los dos países».

Rossi: «No hubo conversación telefónica»

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, había adelantado esta mañana, tras la reunión semanal del Consejo de ministros, que hoy se daría a conocer un comunicado en respuesta a las declaraciones de Maduro.

El mandatario venezolano dijo durante su programa «Domingo con Maduro» que estaba «llamando al presidente Tabaré Vázquez desde hace una semana para conversar las declaraciones y actitud de su Cancillería». «Yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad», agregó.

Maduro manifestó que no puede entender por qué Nin Novoa «agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela, y guarda silencio de las masacres en otros países».

También dijo que quiere «que el presidente Tabaré Vázquez pase a la historia como el presidente que detuvo la agresión contra Venezuela en todos los espacios en donde el imperialismo norteamericano presiona para que se agreda, se intervenga a Venezuela».

Además cuestionó que los cancilleres del Mercosur continúen «su campaña de linchamiento político, de acoso, agresión e intervencionismo contra Venezuela y no dijeran ni una palabra de los graves acontecimientos del Paraguay», donde fuertes disturbios en el Congreso dejaron el viernes un muerto, 30 heridos y 200 detenidos.

Al respecto, Rossi señaló que «No hubo esa conversacion telefónica (entre Vázquez y Maduro) por lo menos hasta el momento».

Indicó que en la reunión «existieron comentarios tanto del presidente, del canciller, como de algún otro ministro» al respecto, y agregó que «el canciller de la República recibió la solidaridad de todo el Consejo de Ministros» tras los dichos de Maduro.

Destacó que los dichos del mandatario venezolano fueron «el centro de los temas que estuvimos discutiendo» y que «también estuvo presente el seguimiento de los resultados en Ecuador», además de que el gobierno está viendo «con mucha preocupación esos acontecimientos tan violentos en Asunción, como otros problemas que lamentablemente no faltan en América Latina».

Argumentó que «Uruguay, por ser parte de esta región» debe «seguir siempre con atención, pero siempre con la actitud que ha definido la política internacional del gobierno de contribuir al mejor relacionamiento entre países y la búsqueda de situaciones conflictivas que se van generando» en la región.

Nuevamente al respecto del la situación de Venezuela y las declaraciones de Maduro, Rossi dio que «más allá de comentarios y especulaciones, el canciller de la República ha llevado adelante una muy cuidadosa gestión para procurar fortalecer los procesos de integración latinoamericanos y por eso expresa lo que el gobierno uruguayo piensa en esta materia».

(EL PAIS)