Tras la polémica por el mensaje en el pizarrón del Coffee Shop en Pocitos, con el texto «no dogs or mexicans allowed» (No se permiten perros ni mexicanos), vecinos de Malvín decidieron hacer algo similar para realizar un reclamo a la Intendencia de Montevideo. En la esquina de Estanislao López e Hipólito Yrigoyen se encuentra un cartel con el mensaje «Atención Intendencia! Acá tampoco se aceptan mexicanos», acompañados por la imagen de un mariachi encerrado en un círculo rojo tachado. Según indicó Alfredo Bruno en su perfil de Facebook, la acción de los vecinos es para «reclamar rápida intervención de la Intendencia en un tema sobre el que se han movilizado sin respuestas por casi dos años». El local comercial fue «vandalizado» hace dos años y «desde entonces se ha convertido en un gigantesco basural, habitado por toda clase de alimañas y donde suelen refugiarse elementos marginales, que han llegado a originar cerca de diez incendios». El vecino señaló que se acudió «en reiteradas oportunidades a solicitar por escrito la intervención de las autoridades del Municipio E y de la Intendencia, sin haber recibido respuesta a sus planteos, ni siquiera a una Petición, (Art. 30 de la Constitución), planteada ante la Dirección de Salubridad que, pese a sus perentorios plazos legales (120 días, según Art. 318 de CR), a 10 meses de presentada no ha arrojado luz al tema». Por este motivo fue que «vista la sorprendente rapidez con que actuaron los servicios municipales en oportunidad del reciente incidente, cuando se dispuso una inspección en pocas horas en un día feriado, con la Intendencia cerrada, pese a no tener denuncia formal ni competencia legal en el tema, los vecinos de Malvín dan entrada informal en este caso al tema de la discriminación, con la esperanza de lograr así que los servicios departamentales cumplan los cometidos específicos de su función». «En definitiva lo planteado en el cartel podría ser real», manifestó, ya que «a lo largo de estos dos años se han visto todo tipo de cosas, personas y situaciones allí, pero jamás a un mexicano».

Los inspectores municipales dejaron el fin de semana un cedulón amparados en la ley 17.817, la que penaliza las acciones de racismo, discriminación y xenofobia, según señaló la directora de Desarrollo Social de la Intendencia, Fabiana Goyeneche.

(EL PAIS)