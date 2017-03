Montevideo, 21 mar (EFE).- Un grupo de trabajadores rurales de Uruguay lleva adelante desde hace dos días una huelga de hambre en protesta por la negativa del Instituto Nacional de Colonización (INC) del país de cederle al colectivo una parcela de tierra para su explotación, informó hoy a Efe uno de los huelguistas.

La huelga de hambre, que dos hombres ya están llevando a cabo, está motivada por un reclamo para que el Estado les ceda una parcela de 240 hectáreas de tierra ubicada en las inmediaciones de la localidad de Bella Unión, en el departamento (provincia) de Artigas, al norte del país, apuntó el huelguista Jesús Gérez.

Según apuntó Gérez, que es miembro de la agrupación sindical Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), que apoya la medida de los huelguistas, el INC de Uruguay les negó el acceso a esa tierra, que un total de siete familias ocupan desde febrero de este año con el fin de producirla para sustentarse.

«Queremos esa tierra por que allí podemos plantar arroz, hay agua para la pesca, y con eso tenemos los medios para nuestro sustento, luego lo que sobra se vende al mercado», indicó Gérez.

Los trabajadores, que además se encuentran acampando enfrente al Palacio Legislativo del país, aseguran que llevarán adelante sus medidas de lucha hasta obtener una respuesta de parte del organismo.

«No nos queremos ir sin tener nuestra meta cumplida», manifestó Gérez.

Por su parte, la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, declaró al medio local La diaria que la respuesta otorgada a los trabajadores fue que existen «vías formales» para llevar a cabo la adjudicación que solicitan, la cual «no es viable» en los términos planteados por ellos. EFE