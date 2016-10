EL DEBATE CONTADO EN VIVO POR EL PAIS DE MADRID.

Clinton recuerda cómo Trump esgrimió la semana pasada que eran falsas las acusaciones sexuales en su contra porque las mujeres que las hacían no eran suficientemente atractivas. El republicano agita su lema para intentar zanjar la incómoda cuestión del acoso sexual: “Nadie respeta más a las mujeres que yo”.

Trump insiste en que se trata de “ficciones” y acusa otra vez a Clinton de estar detrás de las denuncias de las muchas mujeres que en los últimos días han dado la cara y han denunciado casos de acoso. Y pasa rápidamente al ataque con el punto débil de la campaña de Clinton: el uso que hizo de un servidor privado y la destrucción de miles de emails de cuando era secretaria de Estado.

Las acusaciones sexuales a Trump

“Sabemos ahora cómo piensa Donald, así es cómo es Donald”, dice Clinton sobre las acusaciones sexuales contra el republicano. Dice que es el momento para la ciudadanía de “demostrar cómo somos”. El tema que ha hecho descarrilar la campaña de Trump en las últimas dos semanas, las acusaciones de acoso sexual contra el republicano, sale al debate. Pero el moderador le echa una mano a Trump al lanzar la pregunta de una manera un tanto prejuciada, ya que lo que le ha preguntado no es si hizo lo que dicen las mujeres que hizo, sino que por qué cree que salen ahora a acusarlo y no antes. “Quizás quieren fama”, responde Trump. O quizás, implica, juegan a favor de la campaña de Clinton.

Clinton acaba de utilizar esta línea de ataque contra Trump. Le recuerda que en 2011, cuando ella presenciaba la redada que acabó con la vida de Osama Bin Laden desde la Casa Blanca, el republicano estaba en su programa «The Apprentice». “Si dirigiera el país como he dirigido mis empresas, tendría un gran éxito”, afirma Trump, que ha llevado en repetidas ocasiones a la bancarrota sus negocios. Clinton compara sus 30 años de experiencia con la de Trump, que considera ineficiente.