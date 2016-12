Montevideo, 5 dic (EFE).- El vicecanciller de Uruguay, José Luis Cancela, dijo hoy que «tal vez, en otro contexto» Venezuela no habría sido sancionada con el cese de sus derechos como Estado parte del bloque Mercosur, por haber incumplido las obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión.

»Tal vez, en otro contexto, no hubiera sido esta la situación derivada de este incumplimiento», afirmó el vicecanciller a la emisora local Radio Uruguay, al ser consultado sobre un posible «ensañamiento» del resto de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil y Paraguay.

Aunque Cancela aseguró que la situación podría haber sido distinta, señaló que eso «no quiere decir que el incumplimiento no exista y que las consecuencias jurídicas no estén presentes».

En este sentido, se refirió al plazo de cuatro años que se le otorgó a Venezuela el 12 de agosto de 2012, cuando firmó el Protocolo de Adhesión al bloque regional.

Cancela explicó que dicho plazo vencía cuatro años después, el 12 de agosto de 2016, pero que el límite fue aplazado al 1 de diciembre pasado, a partir de las «propuestas realizadas por Uruguay».

Dichas gestiones lograron la concesión de un «plazo extraordinario para que Venezuela pudiera terminar de incorporar la normativa».

»Este plazo ha vencido y tiene consecuencias jurídicas», señaló Cancela.

Las autoridades venezolanas afirman que la exigencia por parte de los cuatro países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) no se corresponde con los propios actos de los demás Estados parte.

Cancela explicó cuáles fueron las condiciones que permitieron la adhesión del país caribeño al Mercosur.

»Lo que se exigió (…) a Venezuela en el año 2012 fue que ese país incorporara toda la normativa Mercosur que estaba vigente e incorporada en esa fecha», explicó Cancela.

»Esas normas están totalmente incorporadas por los demás miembros», subrayó el vicecanciller uruguayo.

Cancela explicó que, luego de ese momento, se acordaron una serie de nuevas normas del Mercosur.

»Concretamente, allí (en el período posterior a agosto de 2012) hay muchas normas que aún no han sido incorporadas por los otros miembros», añadió el vicecanciller uruguayo.

El pasado 2 de diciembre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, fundadores del Mercosur, comunicaron que Venezuela cesaba de ejercer sus «derechos inherentes» como Estado parte del bloque regional.