Montevideo, 5 ene (EFE).- El Ministerio de Salud uruguayo hizo hoy un «llamado de atención» para que sus ciudadanos ayuden a prevenir el ahogamiento infantil, ya que es la primera causa de muerte por eventos externos en los niños de 1 a 4 años.

«En el Uruguay (el ahogamiento) en los niños de 1 a 4 años es la primera causa de muerte por eventos externos y la segunda en mayores de cinco años», dijo a la prensa el viceministro de Salud de Uruguay, Jorge Quian.

Además, el doctor en medicina y especialista en pediatría recalcó que estas cifras son una «gran preocupación» de su cartera y anotó que el evento de hoy es un «llamado de atención» para que todos los uruguayos eviten descuidos y cuiden de sus hijos, los cuales describió como las «joyas» del país.

«A partir de esta conferencia de prensa, se va a crear una mesa de trabajo entre diversas organizaciones y hacer una campaña para transmitir a la población cuáles son las medidas más adecuadas para el cuidado de los niños», añadió.

En ese sentido el viceministro, explicó que el aumento de piscinas privadas ha producido un incremento en el número de muertos por ahogamiento y recomendó que se cierren todos los lugares de baños con cercos y puertas que tengan cerraduras.

«Otra cosa muy importante es no bañarse en lugares donde no hay guardavidas. Este es un consejo que se da todos los años y todos los años hay accidentes, fundamentalmente entre adolescentes mayores, pero también entre niños», apostilló el uruguayo.

Impartir clases de natación a los menores, también forma parte de las recomendaciones del Ministerio, pero Quian subrayó que aunque se les enseña a nadar a los niños, estos no tienen que perderle el «respeto» al agua.

En la conferencia se resaltó que durante el 2016 en Uruguay se ahogaron diez niños de entre 0 y 14 años y entre el 2009 y el 2016 fallecieron por ahogamiento 174 menores de edad.

EFE